PGS od Vlade traži da se ukine mostarina na Krčkom mostu

Primorsko-goranski savez (PGS) poslao je u ponedjeljak otvoreno pismo predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću sa zahtjevom da se ukine naplata mostarine na Krčkome mostu te da se razmotri mogućnost naplate potrošnje električne energije samo po nižoj tarifi.

Otvoreno pismo poslano je i ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću te ministru zaštite okoliša i energetike Tomislavu Ćoriću kao mjerodavnima za ta pitanja.

PGS ističe da njihova inicijativa za ukidanje naplate mostarine na Krčkome mostu u sadašnjim okolnostima ima još više smisla jer bi to bila motivacija za dolazak građana na Krk i poticaj te potpora poduzetnicima u turizmu i ugostiteljstvu na otoku. Savez navodi da je nebrojeno puta isticao kako je bitno da svi građani zemlje imaju jednak položaj te da je zbog toga nužno ukinuti naplatu mostarine s obzirom na to da se u Hrvatskoj to čini samo na tom mostu.

Ta stranka traži i da se Vlada očituje o njezinu prije poslanom prijedlogu Vladi da se električna energija kućanstvima i gospodarstvu naplaćuje po nižoj tarifi od proglašenja izvanrednog stanja izazvanog pandemijom.

PGS je pohvalio Vladine mjere za olakšanje posljedica pandemije, ali, ističe, potrebno je i efikasno provesti otpis javnih davanja u skladu s dobro postavljenim kriterijima u travanjskom paketu mjera. Osim toga, pravedniji i jednostavniji uvjeti moratorija na kredite nužni su za pomoć svim građanima, ističe PGS.

Ova politička stranka ocjenjuje da je Nacionalni program reformi (NPR) i Plan konvergencije do održivog gospodarskog razvoja i održivih javnih financija usvojen 30. travnja na sjednici Vlade RH „toliko općenit da ne jamči gotovo nikakve, iole ozbiljnije reforme ili reformske poteze“.

„Čitajući takav program čovjek osjeća da je sve to učinjeno samo da se pred javnošću može reći – evo, mi radimo i borimo se protiv krize – a cijeli je NPR više nalik na popis želja, pri čemu se vrlo malo ili ni malo konkretnoga tu može naći“, zaključuje PGS.

Tema: Hrvatska