Bez vozačke i pijan, 30-godišnjak s područja Popovače traktorom je sletio u potok. Do nesreće je došlo kada je mladić s 1,96 promila skretao na most, probio zaštitnu ogradu, sletio u potok i prevrnuo se na krov.

Na traktor je još bila pridodana neregistrirana i neosigurana poluprikolica. Vozač je dobio lakše ozljede, a zaradio je i prijavu.

"U četvrtak, 27. siječnja, oko 15. 40 sati u mjestu Donja Grčenica na području Popovače dogodila se prometna nesreća u kojoj je jedna osoba lakše ozlijeđena. Do nesreće je došlo kada je 30-godišnjak s područja Popovače, prije stjecanja prava na upravljanje motornim vozila „F“ kategorije i pod utjecajem alkohola od 1,96 promila, upravljao traktorom kutinskih registracija kojemu je bila pridodana neregistrirana i neosigurana poluprikolica. On je prilikom skretanja na most, probio zaštitnu ogradu, sletio u potok i prevrnuo se na krov. U ovoj prometnoj nesreći vozač je zadobio lake tjelesne ozljede koje su mu okvalificirane u sisačkoj Općoj bolnici. Zbog izazivanja prometne nesreće protiv vozača slijedi optužni prijedlog nadležnom Općinskom sudu", izvijestili su iz policije.