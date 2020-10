Pijan terencem udario u zid, pa srušio motociklista, pomeo stup i onda pješice pobjegao u noć

Prema neslužbenim informacijama, za mladićem nije bila raspisana tjeralica već je u ovakve probleme upao isključivo zbog poprilične alkoholiziranosti

<p>Vozač Volkswagen Touarega koji je sinoć izazvao pravi mali dar-mar po Kaštelima, uhićen je ubrzo nakon bijega iz oštećenog vozila te je noć proveo na otrježnjenju, a tijekom petka će biti provedena kriminalistička obrada nakon koje će 24-godišnjak dobiti cijelu nisku kaznenih i prekršajnih prijava.</p><p>Prvo je mladić naime izgubio kontrolu nad terencem starim 15-ak godina u Kaštel Kambelovcu, gdje je udario u zid. Nastavio je vožnju, valjda misleći kako je sposoban upravljati, samo da bi niti desetak minuta kasnije u Kaštel Gomilici imao sudar s motociklistom na Jadranskoj magistrali! Vozač motocikla je teže ozlijeđen, prebačen u splitsku bolnicu, no srećom nije životno ugrožen te je nakon obrade pušten na kućnu njegu. </p><p>No, to 24-godišnji vozač velikog Volkswagena nije mogao znati, a svejedno je pobjegao s mjesta nesreće! I to prema središtu Kaštel Gomilice, gdje je na kraju završio svoj pijani pohod tako što je “pomeo” stup rasvjete i konačno polomio Touarega dotad vrijednog 10-12 tisuća eura (prednji desni ovjes, a aktivirali su se i zračni jastuci), koji se više nije mogao voziti. Ostavio je vozilo, pješice pobjegao u noć, gdje su ga ipak ubrzo pronašli policajci te priveli u postaju. Prema neslužbenim informacijama, za mladićem nije bila raspisana tjeralica već je u ovakve probleme upao isključivo zbog alkoholiziranosti, i to poprilične...</p>