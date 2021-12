Muškarac (39) završio je u varaždinskoj bolnici nakon što je stradao u naletu automobila u Tuhovcu u srijedu oko 17.15 sati.

Kako javlja varaždinska policija, on je trčao po livadi niz brijeg. Dolaskom do državne ceste stupio je na kolnik, a da se nije uvjerio je li to sigurno. U tom trenutku na njega je naletio automobil kojim je iz smjera Varaždinskih Toplica u smjeru Ludbrega upravljao 67-godišnjak.

Uslijed udara pješak je zadobio ozljede, te su ga prebacili u bolnicu, a ozljede mu za sada nisu okvalificirane.

Provjerom je utvrđeno pješak imao 1,83 promila.