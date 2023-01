Pijan vozio po Turnju: Policija ga ulovila, napuhao je 2,38 promila i mora platiti 1.320 €

U karlovačkom naselju Turanj policija je u noćnim satima u subotu uhvatila vozača pod utjecajem alkohola i odvela na trežnjenje, te je potom i kažnjen sa 1.320 eura novčane kazne, zabranom vožnje u trajanju od pola godine i s tri negativna boda.

Policiji je bilo dojavljeno da Turnjem vozi vidno pijana osoba, a policijski službenici su na terenu utvrdili da osobnim automobilom karlovačkih registarskih oznaka upravlja 53-godišnjak, te je alkotestiranjem utvrđeno da je bio pod utjecajem alkohola od 2,38 promila.

Vozač je bio isključen iz prometa i do prestanka djelovanja opojnog sredstva smješten u posebnu prostoriju policije, stoji u priopćenju.

Novčana kazna za taj prekršaj je od 1.320 do 2.650 eura, a budući da je tom vozaču to prvi takav prekršaj, izrečena mu je najmanja novčana kazna, u iznosu od 1.320 eura. No, sukladno propisima Zakona o sigurnosti prometa na cestama kazna će mu, u slučaju da je plati u roku od osam dana, biti umanjena za jednu trećinu te će platiti 880 eura.

Pijanom vozaču izrečena je i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom „B“ kategorije u trajanju od 6 mjeseci i evidentirana su mu tri negativna boda.

Vozačima se za jedan prometni prekršaj može odrediti najviše 6 negativnih bodova. Vozaču koji u razdoblju od dvije godine prikupi 12 negativnih prekršajnih bodova rješenjem se ukida i oduzima vozačka dozvola.

Najčitaniji članci