Pijan vrijeđao putnike i mokrio u avionu, morali hitno sletjeti u Dublin. Ali ipak neće u zatvor

Putnik, zbog čijeg je neobuzdanog ponašanja let za New York u ponedjeljak preusmjeren u Dublin, osuđen je na dva mjeseca uvjetne kazne, prenosi Guardian.

Okružni sud u Dublinu potvrdio je da je Amerikanac (34) pomiješao sredstvo za smirenje Xanax s alkoholom kako bi se 'izborio' s tjeskobom i strahom od letenja. Sud je njegovo ponašanje opisao kao "užasno", ali zbog isprike i nadoknade štete od 10 000 eura, neće u zatvor.

Let aviokompanije United Airlines krenuo je iz Amsterdama u New York, a tijekom leta je Amerikanac pijan mokrio u sjedalu i neprikladno dirao i vrijeđao ostale putnike. Zbog toga je kapetan aviona odlučio prekinuti let, a da bi to učinio, morao je izliti gorivo u vrijednosti od 30.000 eura.

Nakon što je uhićen na aerodromu u Dublinu, priznao je krivnju za tri kaznena djela prema irskom Zakonu o zračnom prometu - opijanje, prijeteće ili uvredljivo ponašanje te izazivanje neugodnosti u avionu.

Aviokompanija Ryanair želi da se uvede ograničenje od dva alkoholna pića po putniku na aerodromu kako bi se izbjegavale slične neugodnosti. Objavili su i da su pokrenuli pravni postupak protiv jednog putnika koji je također pijan prouzročio preusmjeravanje aviona, a od njega traže naknadu štete od 15 000 eura.