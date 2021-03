U ponedjeljak oko 19 sati u Cirkovljanu, Donjoj ulici, prilikom nadzora cestovnog prometa, vozač Audija 80, čakovečkih registarskih oznaka, nije se zaustavio na znak policajca već je napravio s vožnjom. No, ubrzo je zaustavljen. Audijem upravljao 57-godišnjak bez položenog vozačkog ispita.

Ujedno, alkotestiranjem je utvrđeno da je upravljao automobilom pod utjecajem alkohola od 1,33 promila. Vozač je uhićen i priveden u policijsku postaju.

Zaradio je 18.000 kuna kazne, uz izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u ukupnom trajanju od sedam mjeseci, nakon što položi ispit za vozača.

I u Prelogu zaustavili muškarca bez položenog vozačkog

Dva dana ranije, u subotu, u 21:30 sati na prometnici koja povezuje Dekanovec i Gardinovec, prilikom nadzora cestovnog prometa policijski službenici Policijske postaje Prelog pokušali su zaustaviti Alfu Romeo, čakovečkih registarskih oznaka, ali vozač nije stao. Nešto kasnije je zaustavljen u susjednom naselju.

Uz to što je odbio alkotestiranje, utvrđeno je kako 36-godišnjak koji je upravljao Alfom, nema položeni vozački ispit. Kako se radi o osobi koja stalno vozi bez dozvole, on je uhićen i priveden u Policijsku postaju Prelog. Zbog nekoliko prekršaja sud ga je kaznio s 13 000 kuna, a auto je vuna služba "spremila" do okončanja postupka u policijsko dvorište.

Uz kaznu zabrane upravljanja B kategorijom nakon polozenog vozačkog ispita u trajanju od šest mjeseci, odmah je sproveden u zatvor u Varaždinu gdje mu određeno zadržavanje. Ujedno, 30-godišnja vlasnica automobila kažnjena je novčanim iznosom od 3.000 kuna zbog počinjenja prekršaja davanja vozila na upravljanje osobi za koju mogla ili morala znati da nema pravo upravljati vozilom.