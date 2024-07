'Pijani Nijemac izbušio mi je napuhanac i otišao, sada ga moram tužiti za 5-6 tisuća eura'

Napravio mi je šteto od 5000 do 6000 eura. Taj dio je promijenjen, no dok su ronioci sve rastavili pa sastavili, vodeni park cijeli dan nije radio. Policija je nakon prijave napravila zapisnik, njega su pustili te je odmah napustio Hrvatsku, a ja se sad moram natezati s osiguranjem i pisati tužbu, ogorčen je vlasnik napuhanca, kojega je prošloga tjedna nožem probušio pijani Nijemac.

Kako je izvijestila policija iz Zadra, proveli su kriminalističko istraživanje nad 19-godišnjim njemačkim državljaninom zbog sumnje da je počinio kazneno djelo oštećenje tuđe stvari.

- Sumnjiči ga se da je u petak, 19. srpnja, oko 19.15 sati u Ražancu u moru ispred mjesne plaže oštrim predmetom namjerno oštetio napuhanac koji je sastavni dio postavljenog vodenog parka u vlasništvu 48-godišnje hrvatske državljanke. Materijalna šteta je nekoliko tisuća eura - priopćila je zadarska policija.

Foto: Privatni album



Nakon zaprimljene dojave policijski službenici su istu večer uhitili osumnjičenika koji je bio pod utjecajem alkohola te su od njega oduzeli preklopni nož. Muškarca je smješten u prostorije policije do otrježnjenja. Kako smo neslužbeno doznali riječ je o L. J. iz Wuppertala.

Pitali smo vlasnika napuhanca zna li zašto je mladi Nijemac to učinio.

- Policija je utvrdila da je bio pijan. Bauljao je po plaži, otplivao do parka, legao i pretpostavljam da mu je išlo na živce što netko skače. On se ispričavao, da je bio pijan i da nije znao što radi, ali njegovi roditelji su me iznenadili. Bili su poprilično bezobrazni i bahati - kaže vlasnik.

Njegov odvjetnik Milko Križanović potvrdio je da ako se naknada štete ne namiri ide tužba za materijalnu štetu uništenja imovine kao i za izmaklu materijalnu dobit jer je onemogućio redovno poslovanje.