'Pijani svećenik mi je rekao: Ti si kur**tina, pi**a ti mat**ina'

Svećenika Josipa Štefančića, koji je prije bio u službi u Cvitoviću kod Slunja, potom u mjestu Plitvice u Lici, a sad je u Ogulinu, konobarica iz lokalnog kafića optužila je za napad i uvrede koje joj je pijan uputio na njenom radnom mjestu.

Ogulinka Ana Stipetić požalila se biskupu Zdenku Križiću, a potom i medijima s tvrdnjom da ju je Štefančić u kafiću u kojem radi kao konobarica u vidno alkoholiziranom stanju verbalno napao i izvrijeđao, javlja KAportal koji je i objavio njezino pismo:

- Sukladno nemilom događaju u subotu, dana 16. siječnja 2019. u Ogulinu, u ugostiteljskom objektu kojeg ne želim imenovati iz osobnih razloga, prisiljena sam napisati prigovor na našeg župnika, svećenika Josipa Štefančića. U telefonskom razgovoru s Gospićko – senjskom biskupijom upućena sam na pismeni prigovor na ovu adresu. Naime, gore navedenog dana i datuma, navedeni svećenik u vidno alkoholiziranom stanju nacionalno je vrijeđao mog pokojnog svekra, rekavši, citiram : “On je Srbin!” Isprovocirana njegovom izjavom reagirala sam na način da sam mu rekla da je za jednog svećenika jako “plitak”. Nakon toga svećenik Josip dolazi za šank i govori mi: “Ti si kur**tina, p***a ti mat*rina!”. Između ostalog me optužio da kradem i ne kucam račune. Želim naglasiti da imam završenu ugostiteljsku školu, pa samim time i niz godina radnog staža i nikada to nisam doživjela ni od koga, pa me njegov postupak jako iznenadio”, napisala je Ana Stipetić Bulić u svom pismu te se požalila da ovo nije prvi ispad svećenika Štefančića otkad je po službi došao u Ogulin.

'Jel’ znaš ti tko sam ja?'

- Smatram da ovakvo ponašanje ne doliči jednom svećeniku, ali o tome svi šute jer ga se možda na neki način boje. On često zna upitati prisutne: “Jel’ znaš ti tko sam ja? - piše revoltirana konobarica.

Ispričava se na psovkama koje je u pismu citirala, ali kaže da jednostavno nije mogla naći pristojnije riječi kojima bi opisala župnikovo vrijeđanje.

- Kada je započeo eksces, gosti su se vrlo brzo razišli i ponašali se kao da se ništa nije dogodilo - kazala je Stipetić za KAportal.

Od biskupije je zatražila sankcije za župnika Štefančića i da je se o provedenom postupku obavijesti. Ukoliko se ništa ne poduzme, morat će se, kaže, obratiti drugim institucijama.

Iz Gospićko–senjske biskupije je dobila odgovor u kojoj su joj se ispričali za ponašanje svećenika koji se zapravo nije ispričao već je 'istaknuo kako mu nije bila namjera vrijeđati Vašeg pokojnog svekra na nacionalnoj razini. Kaže da je rekao da je on bio Srbin, ali nije imao nakanu vrijeđanja, jer je dobro poznavao Vašeg pokojnog svekra, za kojega kaže da su skupa igrali nogomet pa čak imali i prijateljski odnos. Sljedeće, što se tiče izdavanja računa, on kaže da je jednom platio iznos računa u ugostiteljskom objektu u kojem radite, ali za to nije dobio račun. Napominje da je kriv što nije tražio na vrijeme nego kasnije reagirao i izražava žaljenje zbog toga'. Uvrede koje je uputio konobarici nigdje se ne spominju.

Inače, mediji su izvještavali da je svećenik pijančevao i potukao se u jednom kafiću, konobaricu koja ga je odbila poslužiti gađao pepeljarom, šakom u glavu udario je slunjskog vozača Ivana Jurčić ali to nije bilo sve. U automobilu je na nepropisan način vozio lovačku pušku, a vrhunac je bio njegov “sudar” sa stablom ispred crkve u Cvitoviću u koje je udario također u alkoholiziranom stanju.