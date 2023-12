Pijani vozač naletio na dijete na zebri, drugog ulovili kako s 3,4 promila alkohola vozi traktor...

Policijska uprava požeško-slavonska posljednjih dana ima niz intervencija zbog pijanih vozača.

Ovotjedni rekorder je 43-godišnjak koji je teško alkoholiziran odlučio voziti traktor...

POGLEDAJTE VIDEO: U Zagrebu 'pala' banda provalnika

Pokretanje videa ... [TOP 3 VIJESTI DANA] Birali su vile i stanove imućnih Zagrepčana, krali su im nakit i novac | Video: 24sata/Video

- U četvrtak 14. prosinca 2023. oko 18.45 sati u mjestu Ćosinac, u prometu je zatečen 53-godišnjak koji je za vrijeme dok mu je vozačka dozvola oduzeta i pod utjecajem alkohola od 3,40 promila upravljao traktorom. Također kod sebe nije imao osobnu iskaznicu niti bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerio njegov identitet i on je smješten u posebnu prostoriju policije do otrježnjenja i protiv njega slijedi optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o osobnoj iskaznici - izvijestili su danas iz PU požeško-slavonske.

Dan ranije vozač pod utjecajem alkohola u Požegi je u prometnoj nesreći lakše ozlijedio dijete.

Pod utjecajem alkohola ozlijedio dijete

- Policijski službenici su utvrdili da je u srijedu 13. prosinca 2023. oko 18.40 sati u Požegi u Orljavskoj ulici, vozač starosti 39 godina koji je pod utjecajem alkohola u organizmu u koncentraciji od 1,37 promila upravljao osobnim automobilom, nije obilježenom pješačkom prijelazu prišao sigurnom brzinom te je prednjim dijelom vozila udario u dijete starosti 13 godina koje je prelazilo kolnik preko obilježenog pješačkog prijelaza. U prometnoj nesreći dijete je lakše ozlijeđeno, a vozač je smješten u posebnu prostoriju policije do otrježnjenja i protiv njega slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama - pišu o ovom slučaju iz PU požeško-slavonske.

A tu je i vozač koji je pobjegao s mjesta nesreća koju je pijan izazvao. Vozio je iako mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom B kategorije.

Popio, nije prilagodio brzinu...

- U četvrtak 14. prosinca 2023. oko 19.30 sati između mjesta Vesela i Blacko, 39-godišnji vozač koji je za vrijeme dok mu je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima „B“ kategorije i pod utjecajem alkohola od 1,81 promil upravljao teretnim automobilom, uslijed neprilagođene brzine prešao je u suprotni prometni trak te udario u osobni automobil kojim je iz suprotnog smjera upravljao 18-godišnjak. Nakon udara 39-godišnjak je napustio mjesto događaja, a da nije ostavio svoje podatke niti podatke o vozilu kojim je upravljao, no ubrzo su ga pronašli policijski službenici. On je smješten u posebnu prostoriju policije do otrježnjenja i protiv njega slijedi prekršajni nalog zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Pojačane mjere u prometu

Iz PU požeško-slavonske najavljuju da će i ovog vikenda biti pojačane mjere u prometu. Upozoravaju vozače da se drže propisa i ne sjedaju za volan pod utjecajem alkohola.

- Policijski službenici PU požeško-slavonske će tijekom nadolazećeg vikenda provoditi pojačane aktivnosti nadzora prometa usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebno će se nadzirati i sankcionirati vožnja pod utjecajem alkohola, vožnja nedopuštenom brzinom, nepropisno korištenje mobitela tijekom vožnje te korištenje sigurnosnog pojasa u vozilima, ali i svi ostali prekršaji u cestovnom prometu - pišu iz policije.