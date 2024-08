Pijani vozač udario 3 pješakinje kod Osijeka i pobjegao! Našli su ga. Dobio je 4960 eura kazne

U Ivanovcu, u subotu oko 21,30 sati, 22-godišnjak je upravljao osobnim automobilom s 1,49 promila alkohola u krvi, zbog čega je vozilom prešao u suprotni kolnički trak, u kojem je udario tri pješakinje koje su se kretale uz zapadni rub kolnika, javlja na svojim stranicama Policijska uprava osječko baranjska. Pješakinje su srećom lakše ozlijeđene.

- Nakon prometne nesreće vozač je napustio mjesto događaja te je ubrzo pronađen po policijskim službenicima PPRP Osijek. Osim alkoholiziranosti, utvrđeno je da vozač kod sebe nije imao vozačku dozvolu - pišu iz PU osječko-baranjske i dodaju:

- Zbog svega navedenoga, vozač je smješten u posebne prostorije policije do otrježnjenja, a čekaju ga novčane kazne u ukupnom iznosu do 4.960 eura, najveća zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima "B" kategorije u trajanju do 9 mjeseci i 4 boda.