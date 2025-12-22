Pijanom vozaču (44) iz Zagreba policija trajno oduzela vozilo

Trajno oduzeto vozilo i kaznu zatvora od 20 dana uvjetno na rok od godine dana, 'zaradio' je 44-godišnjak koji je vozio pijan i unatoč tome što mu je istekla vozačka dozvola.

Njega je policija u petak navečer zatekla na Medveščaku kako vozi Renault zagrebačkih registarskih oznaka, utvrđeno je kako je vozio pod utjecajem alkohola od 2,50 promila, a vozio je iako mu je istekla vozačka dozvola.

Vozač je uhićen i doveden na nadležni prekršajni sud. Osobni automobil mu je privremeno oduzet do donošenja pravomoćne presude.

Sljedećeg dana, u subotu, presudom suda 44-godišnji vozač proglašen je krivim te mu je izrečena kazna zatvora od 20 dana uvjetno na rok od 12 mjeseci te mjera trajnog oduzimanja vozila koje postaje vlasništvo države.