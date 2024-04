Pilot opisao iskustvo preleta u Rafaleu: 'Sreća, ponos, neopisiv osjećaj. Ma to je nešto posebno'

Jedan od pilota koji je danas u borbenim zrakoplovima Rafale stigao u Hrvatsku rekao je kako je protekao prvi let. Naime, on je nakon 15 mjeseci obuke 15 mjeseci obuke poletio je iz baze u francuskom Bordeauxu, a onda je, na opće oduševljenje hrvatske javnosti, nakon sat i 40 minuta leta ušao u naš zračni prostor.

- Vremenske prilike možda nisu bile idealne, ali sve skupa je prekrasno. Kada dođeš doma i kada vidiš koliki te broj ljudi čeka, sve je dobro. Osjećam ogroman ponos i hvala Bogu što smo stigli doma i da smo ušli u Hrvatsku - rekao je pilot te dodao kako je to "sreća i ponos, a osjećaj neopisiv".

Iz Francuske je u Hrvatsku stigao u Rafaleima, a za to je morao proći obuku od 15 mjeseci.

- Bilo je zahtjevno, jako zahtjevno. Bilo je potrebno puno posla, puno odricanja, ali na kraju mislim da se isplatilo i, kažem još jedanput, stvarno je lijepo doći ovako doma i biti dio svega - govori.

- Naša je obuka bla malo specifična, ali bitno je da su zadovoljni s nama. Ne mogu reći tko je brži, letimo dobro i mi i oni - dodaje.

Iako je pilot s puno iskustvo, let u Rafaleima nešto je posebno, kazuje pilot.

- U samom upravljanju nije neka prevelika razlika. Jednako je to, palica i snaga, avion se ponaša kao avion. Međutim, ovaj je puno agilniji, puno življi i ima puno više snage. Ovo je nešto potpuno drugo od ovoga do sada. Taktička slika i ono što on pruža je nešto potpuno novo u odnosu na ono što smo do sada radili - kazao je.

Tijekom ulaska u hrvatski zračni prostor piloti Hrvatskog ratnog zrakoplovstva poslali su poruku svim hrvatskim građanima: "Upravo ulazimo u hrvatski zračni prostor, koji će od danas biti još sigurniji. Hrvatski Rafale i hrvatski piloti su stigli kući", priopćio je MORH.

Podsjetimo, prvih šest od ukupno 12 višenamjenskih borbenih aviona Rafale sletjelo je u četvrtak u Hrvatsku. Rafalei su poletjeli iz zračne baze u Bordeauxu, a u hrvatski zračni prostor ušli zapadno od Rovinja. Let je trajao sat i 40 minuta. Dovezli su ih hrvatski piloti koji su se za njihovo korištenje obučavali 15 mjeseci.