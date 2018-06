Pilot pogriješio kod pa u avion nahrupili specijalci s puškama

Avionu kompanije JetBlue u zračnoj luci LAX u Los Angelesu pokvario se radio i pilot nije mogao razgovarati s tornjem, zato je ukucao kod kako bi im javio o čemu se radi. No, umjesto koda za pokvareni radio, ukucao je kod za otmicu.

Kako nije bilo načina da se vlasti čuju s pilotom, morali su zaključiti da se radi o najgoremu i na pistu su pojurile hitne službe, specijalci, vatrogasci...

I’ve never been told to put my hands up on any plane, but this happened on our @JetBlue plane back to LAX!! Super scary moment as the swat-like team came down the aisle, guns out. #jetblue pic.twitter.com/yHjjpdsuSb — Daniel Cruz (@DanielRoyCruz) June 27, 2018

U zrakoplov je nahrupilo 10 naoružanih specijalaca koji su naredili prestrašenim putnicima da dignu ruke u zrak. Neki od putnika snimili su i fotografirali dramu i kasnije objavljivali na društvenim mrežama.

Pisali su da su bili užasno prestrašeni, da su mislili da će umrijeti, a nekima se ostvarila najgora noćna mora kada su vidjeli teško naoružane policajce kako upadaju u avion, piše New York Post.

Zrakoplov su pregledali i utvrdili da ne postoji nikakva opasnost, a glasnogovornica JetBlua kazala je kako se radi o 'lažnom alarmu'. Zbog cijele situacije akumulirala su se kašnjenja u zračnoj luci JFK.