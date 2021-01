Taj čovjek me doveo u takvo stanje da sam dane i dane proveo na prozoru, s tenisicama i jaknom, čekao da opet krene u akciju. U utorak sam imao osjećaj da bi mogao proći i vidio sam ga na djelu, ispričao nam je stanovnik sesvetske Ulice Bartola Kašića, koji je u utorak ulovio grebača automobila.

Istrčao je iz kuće i sustigao ga 50-ak metara dalje. Prvo je muškarac sve negirao, no nešto je grčevito stiskao u džepu svoje jakne.

- Ogrebao je prijateljičin auto koja je bila u posjetu kod susjeda. Pitala ga je što je ona njemu napravila da joj je to napravio. Kad su došli policajci, ustao je i lupio ju je. Skupilo se 30-ak ljudi i da ga policajci nisu odvezli, mislim da bi ga linčovali nasred ceste - kaže uznemirena stanarka.

Dodala je kako se želio riješiti dokaza. Sjeo je na betonsku ogradu te je, dok je mislio da nitko ne gleda, bacio odvijač u travu i grmlje iza sebe.

- Vidjeli smo ga kako baca baš kad je stigla policija. Na kraju je to odmah predano patroli - ispričala nam je stanarka. Unatoč silnom negiranju, rekao je muškarcu koji ga je ulovio kako su mu smetali automobili i kako je frustriran.

- Rekao sam mu na to da zašto onda nije zvao policiju, nego je krenuo s grebanjem. Ja sam cijelo vrijeme provodio pazeći na svoj auto pa on, nasreću, nije stradao. No zbog grebača mi prijatelji više nisu željeli doći u goste. Svaki put kad bi netko od njih odlazio, dočekale bi ga crte. To je stvarno bilo za poludjeti - ispričao je ljuti stanar ulice.

Kako su nam rekli susjedi, nisu stradavali samo oni auti koji bi bili privremeno parkirani na ulici uz kuće, nego i oni parkirani u dvorištima. A oštećeno ih je 200-tinjak. Nedaleko od mjesta na kojemu je grebač ulovljen sreli smo stanare koji su u dvorištu imali tri automobila. Svi su bili izgrebani po vratima.

Postavili i nadzorne kamere

- Mi stvarno ne znamo što su mu oni smetali. No svakako ćemo se priključiti ostalima i zajedno ćemo ga tužiti - kažu vlasnice oštećenih auta. Nisu jedine i doslovno gdje god smo pošli u Bartola Kašića, naišli bismo na crte i ogrebotine.

- Susjedi su došli ovdje živjeti iz Njemačke i imaju Audi. I on je ogreban. Znam da su ga lakirali, no ubrzo je opet ‘radio odvijač’ - kaže stanarka. Očajni ljudi postavljali su i nadzorne kamere koje su ga navodno snimile. Rekli su kako će sve dati policiji.

Iz PU zagrebačke su nam odgovorili samo kako je kriminalistička istraga u tijeku i da ne mogu komentirati provođenje izvida. Kako neslužbeno doznajemo, grebač je pokrenuo lavinu prijava. Ljudi su vidjeli objavu o njegovu hvatanju te su se počeli masovno javljati u policijsku postaju Sesvete. Neki slučajevi stari su i dvije godine, dolaze i iz susjednih ulica te tek trebaju otkriti koliko je bilo žrtava najvjerojatnije serijskoga grebača.

Inače, privedenog muškarca s odvijačem su nakon ispitivanja pustili na slobodu. Nakon istrage i konzultacija s državnim odvjetništvom trebali bi odlučiti za što će ga točno prijaviti. No ljudi su i zabrinuti jer je prijavljeni muškarac pilot Croatia Airlinesa te se pitaju kako je tako frustriran i očito uporan prolazio psihotestove. Njega nismo zatekli na adresi, no sreli smo njegovu ženu koja je bila uznemirena.

- Rekao mi je da su ga udarili. Mučili su ga auti na nogostupu jer nismo mogli prolaziti kolicima. Rekla sam mu da ne može on zato uvoditi reda u Sesvetama - rekla je.

Croatia Airlines nema saznanja o navedenom događaju te ga sukladno tome ne može komentirati.

Psihologijske obrade letačkog osoblja u kompaniji se obavljaju redovito i to sukladno dinamici i zahtjevima regulative. Letačko osoblje svake godine ima i zdravstveni pregled kod ovlaštenih ustanova i specijalista certificiranih za preglede letačkog osoblja u svrhu produljenja letačke dozvole civilnog pilota.

Utvrdi li se da je riječ o zaposleniku Croatia Airlinesa, tvrtka će detaljno razmotriti navedeni slučaj.