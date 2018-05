Piloti poginuli: Ruski borbeni avion u Siriji srušila je ptica?!

Ruski vojni zrakoplov Sukohi Su-30SM poletio je u četvrtak ujutro iz baze Khmeimim u Siriji. Ubrzo je pao u Sredozemno more te su oba pilota poginula.

Foto: Wikimedia Commons

- Piloti su do zadnjeg trenutka pokušali držati zrakoplov pod kontrolom - priopćili su iz ruskog ministarstva obrane, piše RT.

Dodali su da prema preliminarnim podacima, avion se srušio nakon što je ptica udarila u motor zrakoplova te da na njega nitko nije pucao.

fall of a #Russian plane in the sea off the port city of #Jabla in #Syria pic.twitter.com/M9b2loCTMA