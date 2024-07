Piromani haraju! Upaljačem je zapalio šumu i ugrozio 4500 ljudi. Drugi je palio kod Solina

Splitska policija u dramatičnoj akciji uhitila je jutros muškarca (35) za kojega sumnjaju da je u četvrtak podmetnuo požar kraj Segeta Donjeg kraj Trogira. Na objavljenoj snimci policajci se približavaju autobusu lokalne linije kojom se muškarac vozio, zaustavljaju ga i odlaze do kraja busa gdje je muškarac sjedio. Muškarca potom izvlače za nogu iz autobusa i uhićuju.

Pokretanje videa... 00:45 Policija uhitila piromana koji je zapalio Seget | Video: Policijska uprava splitsko-dalmatinska

- Dok su vatrogasci gasili požar, policijski službenici su na terenu započeli istraživanje vezano uz postojanje indicija da je požar podmetnut. Potvrda sumnje u podmetanje utvrđena je očevidom. Policija je utvrdila identitet muškarca kojega povezuju s požarom. U subotu oko 6 sati policijski službenici Jedinice specijalne i interventne policije i Policijske postaje Trogir pronašli su ga, uhitili i dovezli u službene prostorije - priopćila je policija.

Muškarca su odmah odveli u pritvor zbog kaznenog djela ugrožavanja sigurnosti i života.

- Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je hrvatski državljanin (35) 18. srpnja oko 18,55 sati u Seget Vranjici, u borovoj šumi uz čiju se istočnu stranu nalaze apartmansko naselje i hotel, u čijim je smještajnim jedinicama tad boravilo oko 2500 gostiju, a uz zapadnu stranu autokamp u čijim je smještajnom jedinicama tad boravilo oko 1900 gostiju, u namjeri izazivanja požara, upaljačem za cigarete na dva mjesta zapalio vatru i izazvao požar koji je zahvatio osam hektara borove šume, čime je doveo u opasnost živote ljudi i imovinu većeg opsega - dodali su iz policije.

Požar su gasila tri kanadera i sve raspoložive vatrogasne snage od Omiša do Trogira.

- Požar je krenuo u neposrednoj blizini našega kompleksa, a samo zahvaljujući izostanku vjetra i herojskoj organizaciji svih službi, napose vatrogasaca, spriječena je potencijalna katastrofa. Vatra je doprla do krajnjih rubova kompleksa Apartmani Medena te je prouzročena manja materijalna šteta. Sve goste evakuirali smo na vrijeme, a veliki dio njih već se vratio u svoj smještaj nakon što su stručnjaci i institucije za to dale zeleno svjetlo. Također, gostima smo ponudili svu infrastrukturnu, logističku i zdravstvenu pomoć, no nasreću nije bilo potrebe za istom - rekla je Petra Jurlina, predsjednica uprave Apartmana Medena d.d., dan nakon velikog požara u Segetu Donjem kraj Trogira, koji je ugrozio njihov kompleks.

Inače, policija je prije nekoliko dana uhitila 55-godišnjaka jer je mjestom Konjsko nedaleko od Solina podmetnuo niz požara.

- Utvrđena je sumnja da je 14. srpnja 2024. u večernjim satima uporabom otvorenog plamena izazvao požare na otvorenom prostoru, i to u neposrednoj blizini trafostanice, skladišta poduzeća i ugostiteljskog objekta - napisali su iz policije.