Pirotehničare kraj Korenice ubila mina: Moraju razminirati cijeli teren kako bi počeo očevid

Istina je, stradali su pirotehničarka i pirotehničar, a detalje ćemo znati nakon obavljenog očevida. Godinama se trudimo razminirati to područje. Ovo je tragedija, rekao nam je kratko u četvrtak Nikša Bogdanić, načelnik Hrvatskog centra za razminiranje.

Kako su objavili iz PU ličko-senjske, dojavu o eksploziji u mjestu Čanak, predio Vrlet-Skokovi između Perušića i Korenice, dobili su u 13.18 sati. Kako neslužbeno doznajemo, na radilištu je odmah poginula pirotehničarka s područja Slavonije. Smrtno ranjenom pirotehničaru pomogli su drugi kolege. Pokušali su ga održati na životu i pozvali su Hitnu pomoć. Vozili su ga prema Općoj bolnici u Gospiću, no ozljede su, nažalost, bile preteške te je preminuo na putu. Kako se točno odvijala tragedija, ne znaju ni istražitelji, s obzirom na to da su cijeli dan drugi pirotehničari razminiravali područje ne bi li uopće došli do tijela žene. Nije poznato koliko je kolega bio udaljen od nje niti koliko mina uopće još prijeti na samom radilištu.

- Upravo sam dobio tužnu vijest da su prilikom razminiranja oko Perušića smrtno stradale dvije osobe koje su obavljale svoj posao - istaknuo je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, koji je pozvao zastupnike da im minutom šutnje odaju počast.

Inače, poginula pirotehničarka bila je zaposlenica tvrtke Cor. Kako su nam prenijeli njezini kolege, na poslovima razminiranja radila je nekoliko godina. Stradali muškarac radio je za tvrtku Tetrazen te je imao više od deset godina iskustva s minama. Do objave ovog teksta očevid nije niti počeo pa, kažu nam, nemaju više informacija.

Ono što je poznato je da je koncesiju za razminiranje tog područja dobila tvrtka Zeleni kvadrat iz Dugog Sela.

- To su zaposlenici tvrtki s kojima surađujemo. Znam samo da su stradali od mine i upravo idem prema tamo - rekao nam je direktor Zelenog kvadrata Zdenko Sokač uznemiren zbog tragedije.

Dodao je kako su to mjesto razminirali posljednjih mjesec dana i kako ima još 800.000 kvadrata minski sumnjivog područja.

A mina, kažu nam pirotehničari upućeni u posao, ima doslovno svakakvih. Nakon Domovinskog rata ondje su ostale brojne protupješačke i protuoklopne mine.

Inače, ova nesreća bila je samo mjesec dana nakon što je zbog mine PROM poginuo lovac (67). S kolegom je ušao u minski sumnjivo područje na predjelu Vrdovo u općini Hrvace, na planinskom predjelu Kelavin Klanac. Drugom lovcu geleri su proletjeli iznad glave. I po njega i tijelo morali su ići pirotehničari.

