Imamo naručenih oko 2 tisuće ljudi danas, mislimo da će se svi cijepiti ako će sve ići po planu kao ovih dana - rekla je Neda Ferenčić Vrban koja cijepi na Velesajmu za Novi dan N1.

- Nemamo javne pozive, naručivali su ih obiteljski liječnici i preko platforme. Brzo će doći javni poziv jer smo postavili cilj od 50 posto cijepljenih pa je pitanje dana da krene javni poziv da se ne treba prijavljivati, nego ljudi samo dođu, pogotovo nakon ovih pristiglih količina - istaknula je te dodala kako trenutno nemaju AstraZenecu i Johnson&Johnson, danas se koristi Pfizer za obje doze.

'Želimo procijepiti naciju!'

- Glavni punkt za cijepljenje će biti na Velesajmu nakon javnog poziva. Spremni smo, sve funkcionira kao po špagi, nemamo većih prigovora ni većih reakcija na mjestu cijepljenja, svi smo organizirani - naglasila je Ferenčić Vrban.

Kazala je da nema problema kod naručivanja

- Želimo što više ljudi cijepiti, dobnih ograničenja nema, ne pazimo na godište, kronične bolesti, želimo procijepiti naciju!

Različite doze i cijepljenje maloljetnika

Što se tiče davanja različitih doza kazala je da zasad nemamo preporuke HZJZ-a o miješanju doza različitim cjepivima.

- Dok su upute da se obje doze moraju poklapati od istog proizvođača, tako ćemo raditi - naglasila je.

Osvrnula se i na cijepljenje maloljetnika

- Stigle su preporuke HZJZ-a s obzirom na istraživanja i preporuka je od 12 do 16 godine za djecu cijepljenje Pfizerom, i to prvenstveno vulnerabilne skupine kojima bi se zbog zaraze stanje pogoršalo.

Jače nuspojave nakon druge doze

O značajnijim reakcijama nakon druge doze Pfizerovim cjepivom

- Nešto jače nuspojave su nakon druge doze, ali ne bi nas to trebalo obeshrabriti. To je jedan dan temperature, drhtavice i bola u ruci, to nije razlog da se ne cijepimo, nuspojava prolazi kroz dan-dva.