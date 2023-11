Pixsellovi fotoreporteri Davor Puklavec i Igor Šoban dobili priznanja na festivalu u Splitu

Izložbom finalista i proglašenjem pobjednika međunarodnog fotografskog natječaja 'Kriza', u ponedjeljak je otvoreno treće izdanje međunarodnog festivala fotografije 'Split Format'. Pobjednik natječaja je talijanski fotograf Pierpaolo Mittica sa serijom 'And then the winter came' koja donosi priču o stanovnicima Kijeva koji su nakon ruske invazije ostali bez struje i mogućnosti grijanja, drugoplasirani Davor Puklavec donosi seriju 'Zaboravljeni' koja prikazuje ljude s Banije koji nakon razornog potresa još uvijek čekaju na obnovu svojih domova, a trećeplasirani Nenad Martić donosi seriju fotografija o krizi identiteta. Pobjedniku je pripala nagrada u iznosu od 500 eura, druplasiranom od 300, a trećeplasiranom od 200 eura. Četvrto mjesto na natječaju osvojio je Pixsellov Igor Šoban

