'Pjevač Muslimović me udario, ugrizao i ukrao 1,8 milijuna kn'

U Melbourneu je tada nastupao poznati pjevač iz BiH, Halid Muslimović. Primijetio ju je u publici i izvukao van.

- Primio me za ruku i želio se fotografirati sa mnom, prisjetila se Sarah u razgovoru za jednu australsku televiziju, piše 9News. Sarah Renno inače nije njeno pravo ime, već ga koristi samo za medijske istupe, kako bi zaštitila svoj pravi identitet.

- Tako je sve počelo.

Upoznali su se i zaljubili te započeli vezu na daljinu u kojoj će Sarah izgubiti psihičko zdravlje i ogroman novac, a pjevač ju je, kaže i fizički napao.

- On je čudovište, životinja, kaže Sarah.

Australski mediji Halida Muslimovića opisuju kao pjevača čiji je vrhunac daleko iza njega, ali i dalje ima vjernu vojsku obožavateljica.

Sarah je uvjerena da je Halid jako dobro glumio za vrijeme njihove trogodišnje veze kada su kad nisu bili razdvojeni, putovali Australijom i svijetom.

Foto: A Current Affair / Screenshot

- Bila sam zaljubljena u njega, a on me odmah na početku veze počeo tražiti novac kako bi obnovio svoju glazbenu karijeru.

- Mislila sam da mu pomažem. Mislila sam da oko toga neće biti problema.

Kroz te tri godine, Sarah mu je posudila više od 400 tisuća australskih dolara. To je nešto više od milijun i 800 tisuća kuna.

- Uvijek mi je govorio da će mi vratiti taj novac i ja sam bila uvjerena da mi govori istinu, baš kao i njegovi suradnici.

Danas je uvjerena da je bila žrtva 'ljubavne prijevare' i kaže da je Muslimović glumio da je zaljubljen u nju, samo kako bi se dokopao njenog novca.

Ona se pak počela gušiti u dugovima te je na kraju izgubila i posao brokera.

Kada je shvatila da joj Muslimović neće vratiti novac, Sarah je odlučila odletjeti u BiH i suočiti se s Muslimovićem.

- Kad sm ose sreli, udario me u lice. Počela sam gubiti svijest, a on me snažno ugrizao za ruku. bacio me na pod, prisjeća se Sarah.

Foto: A Current Affair / Screenshot

Policija BiH je Muslimovića optužila za napad i ugrožavanje života.

Sarah je Muslimovića za prijevaru prijavila i Western Union banci koja joj je odgovorila pozitivno - refundirat će joj novac koji je godinama uplaćivala pjevaču iz BiH.

No, još joj nisu isplatili ništa pa Sarah brine da neće imati sredstava da još jednom otputuje u BiH kako boi svjedočila protiv Muslimovića.

- Trebam pravdu. Taj čovjek mora platiti za sve što mi je učinio, zaključila je.