'Plan premještanja đaka je loš, ne možemo ih toliko primiti...'

Ovo će biti nemoguće za izvesti. Prema Planu Grada Zagreba o premještanju učenika iz škola oštećenih potresom, u našu školu trebali bi doći učenici svih petih, šestih, sedmih i osmih razreda OŠ Petra Zrinskog.

POGLEDAJTE VIDEO: Spotlight o povratku u škole

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pa to je gotovo 200 djece, kako će se organizirati izborna nastava, izvanškolske aktivnosti, kažu nam roditelji novozagrebačke osnovne škole Ive Andrića, a zabrinuti su i u školi. Naime, prema Planu preseljenja učenika iz škola oštećenih potresom koji je Grad Zagreb jučer objavio puna dva mjeseca nakon potresa, učenici iz pet osnovnih škola u idućoj školskoj godini bit će preseljeni u 16 drugih škola.

Ovdje pogledajte plan preseljenja.

Osnovne škole u kojima će obnova trajati i sljedeće godine su OŠ Bukovac, OŠ dr. Ivan Merz, OŠ Miroslav Krleža, OŠ Petar Zrinski, te Područna škola Vugrovec OŠ Vugrovec-Kašina. Za škole čiji će učenici ići u udaljenije kvartove bit će organiziran gradski prijevoz, a za one čije su zamjenske škole blizu, prijevoza neće biti.

Što se tiče zamjenskih škola, radi se o školama u kojima se provodi jednosmjenska nastava, te bi u idućoj školskoj godini učenici išli u dvije smjene. To, kažu nam u tim školama, nije problematično, ali jest problem organizirati nastavu za čak 15 razrednih odjeljenja, koliko ih, primjerice, treba prebaciti u OŠ Žuti Brijeg.

Putovat će kroz cijeli grad

Pritom u zagrebačkim školama rijetko koji razred ima ispod 20 učenika. Naime, druga smjena koristi se za izbornu nastavu, izvannastavne aktivnosti, ali one izvaškolske, poput treninga sportskih klubova, kojima škole nadopunjavaju svoje budžete, upozoravaju iz škola. I dok roditelji iz oštećenih škola pozivaju na solidarnost i pravo svoje djece na školovanje, iz škola koje bi trebale primiti djecu ističu da se tu radi i o sigurnosti učenika, koju nitko ne može garantirati.

No roditelji učenika iz oštećenih škola upozoravaju na još nekoliko problema. Primjerice, prvašići i drugašići OŠ Bukovac premješteni su u OŠ Fran Krsto Frankopan, te OŠ Petra Preradovića na Pešćenici i Borongaju. To znači, javljaju nam roditelji, da će nam djeca ići u školu kroz cijeli grad u jutarnjoj špici. Kad bi se trebali ustajati, pitaju.

Osim toga, zbog smjenske nastave i dugih putovanja, djeca koja su prebačena u škole u Novi Zagreb imat će velikih problema s izvanškolskim aktivnostima, sportom, glazbenom školom i slično, upozoravaju roditetlji u Facebook grupi "Zagrebačke škole oštećene u potresu.

Prebacuju učenike i u oštećene škole

U Novi Zagreb ići će i učenici nekih srednjih škola.

Ovdje pogledajte plan preseljenja srednjih škola.

Zanimljivo je i da se prebacivanje učenika planira i u škole koje su također oštećene. Takva je, primjerice škola Izidora Kršnjavog, gdje trenutno statičari procjenjuju štetu, a učenici su prebačeni u OŠ Tina Ujevića. No Kršnjavi je na listi škola koje će u rujnu primiti učenike iz OŠ Petra Zrinskog.

U ponedjeljak, 25. svibnja, pak, učenici nižih razreda iz 20-ak škola oštećenih u potresu ići će u zamjenske škole. No iz Grada Zagreba javljaju kako su, primjerice, dvije škole s oštećenjima već pripremljene za djecu za ponedjeljak, a do jeseni ih planiraju obnoviti većin.

No građevinski stručnjaci već su upozorili kako vraćanje škola u prvobitno stanje, kakvo je najavljeno, nije dobro dugoročno rješenje. Škole, koje su većinom u starim zgradama, morale bi biti dodatno ojačane zbog potresa, no to su skupi radovi koji se neće provesti.

Iz Gradskog ureda za obrazovanje javljaju kako će od ponedjeljka učenici 22 osnovne škole oštećene u potresu, njih 3.775, nastavu pohađati u objektima drugih osnovnih i srednjih škola. Za sve koji trebaju, bit će organiziran prijevoz.