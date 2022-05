Plan za stvaranje anemičnog Zokija: Plenkovićeva akcija s Rusima i ministrom Banožićem

Hrvatska je nakon smrti Gojka Šuška i Franje Tuđmana od 2000. naovamo imala česte situacije u kojima je bio vidljiv sukob ministra obrane i predsjednika Republike kao vrhovnog zapovjednika. Imali smo tako sukobe, neslaganja između Stjepana Mesića i Joze Radoša, zatim između Mesića i Berislava Rončevića, pa onda između Ante Kotromanovića i Kolinde Grabar Kitarović, pa i Damira Krstičevića i Kolinde Grabar Kitarović. No unatoč svim tim sukobima i razlikama, sustav je ipak funkcionirao jer, naprosto, vojni sustav je takav da svi akteri vlasti moraju surađivati zato što obrana ne trpi stanje nedonošenja ili odgađanja odluka, posebno u ovim, sad kriznim vremenima, kad u srcu Europe bjesni rat, a to se već dvije godine događa na relaciji predsjednik i Vlada. Verbalni rat između Zorana Milanovića i Marija Banožića teško je odvojiti od sukoba između predsjednika i premijera. Tako se i najnovije najave ministra obrane o smanjenju ovlasti predsjedniku Republike zapravo tumače kao osveta Andreja Plenkovića i HDZ-a Zoranu Milanoviću. HDZ je u više navrata do sada optuživao Zorana Milanovića za zloupotrebu vojske.