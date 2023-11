Planirate vikend na otvorenom? Ha... Udari vjetra, kiša, snijeg. Moguće grmljavinsko nevrijeme

Čini se da je to to od lijepog vremena.

Hrvatsku za vikend čeka kiša, vjetar, magla snijeg... Za Dalmaciju, Kvarner i otoke proglasili su žuti alarm zbog olujnih udara vjetra. Na kopnu je nešto bolje, nema takvog vjetra, ali tu je dosadna kiša koja će se u gorju pretvoriti u snijeg.

Pogledajte pijavicu jučer na Lošinju

Pokretanje videa ... pijavica iznad malog lošinja | Video: 24sata Video

Nedjelja izgleda nešto bolje

No ima i dobrih vijesti, prognostičari DHMZ-a kažu kako će u drugom dijelu subote sa zapada doći razvedravanje. Nedjelja izgleda nešto pozitivnije, uz maglu koje će biti dosta ujutro na istoku i u srednjišnjoj Hrvatskoj, bit će i kiše, ali nema meteoalarma.

Hrvatska danas

Ujutro pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, u Dalmaciji i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Na istoku zemlje mjestimice magla, a u najvišem gorju past će i malo snijega. Potom razvedravanje sa zapada. Vjetar na kopnu mjestimice umjeren sjeverozapadni i zapadni, na istoku i s jakim udarima, popodne u okretanju na jugozapadni. Duž obale umjeren i jak sjeverozapadnjak prema noći u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 9 do 13, duž obale i na otocima između 14 i 18 °C, piše DHMZ.

Hrvatska sutra

Rano ujutro djelomice sunčano, no u kopnenim krajevima mjestimice i maglovito. Sjeverni Jadran bit će oblačniji i ponegdje uz malo kiše. Do sredine dana oblaci i kiša zahvatit će i Dalmaciju te gorsku Hrvatsku, a prema večeri i ostale krajeve. Najmanje kiše očekuje se u Slavoniji i Baranji, dok su u Dalmaciji mogući izraženiji pljuskovi. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren jugoistočni i jugozapadni. Na moru će puhati umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka od 0 do 5, na moru većinom od 6 do 11 °C. Najviša dnevna između 9 i 13, u Dalmaciji do 16 °C.