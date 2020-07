Planuo BMW u Španskom, požar se proširio i na drugi auto

<p>Buknuo je požar na autu marke BMW 420 u Španskom u ulici Miroslava Milića oko 2.10 sati u utorak, potvrdili su iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba. </p><p>Požar je zahvatio stražnji dio auta sve do konzole i mali dio auta pored marke Seat.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Planuo BMW u Španskom, zahvatio i drugi auto na parkingu</strong></p><p>- Probudila me svjetlost, plamen i buka. Izašao sam na balkon i vidio kako suklja dim, odmah sam nazvao vatrogasce - ispričao nam je čitatelj. </p><p>Intervencija je trajala do 3.14 sati. Ozlijeđenih nije bilo. </p><p>Na teren je izašlo jedno vozilo iz postaje Jankomir s pet vatrogasaca. </p><p>- Da je nastavilo gorjeti mislim da bi prešlo preko Seata na drvo i onda dalje na ostale aute na parkingu - nadodao je. </p><p>Očevid je u tijeku.</p><p> </p><p> </p><p> </p>