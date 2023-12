Plastične slamke krišom su u prodaji, sad ih zovu 'višekratne'

Plastične slamke su se iznova vratile na hrvatsko tržište. Nakon što je jednokratni pribor zabranjen za prodaju u Hrvatskoj od 3. srpnja 2021. direktivom Europske unije o jednokratnoj plastici, dio proizvođača i distributera vratili su ih pod krinkom višekratnosti.

Mogu se naručiti preko interneta ili kupiti u trgovinama. Osim boja i dužina, nude i različite stupnjeve tvrdoće. Uz neke stižu i četkice za čišćenje. Veći problem za okoliš su višekratne slamke koje se prodaju u paketima od 250 komada i namijenjene su ugostiteljima. Koštaju već od 4,59 eura te imaju oznaku da se mogu prati u perilici posuđa do 125 puta. Za potrebe ovog teksta nabavili smo niz višekratnih plastičnih slamki i one perive u perilici pokazale su se najgorima. Mekane su, lako se svijaju te ih je nemoguće vratiti u originalnu formu. Na ambalaži nisu navedeni uvjeti pod kojima se mogu prati u perilici, no već nakon prvog gube početna svojstva. Predstavljaju higijenski problem za ljude u kafićima i restoranima, koji ne znaju da mogu dobiti slamku iz koje je netko već pio ili ju je grizao. Na onim tvrđima tek piše kako ih treba namočiti 10 minuta u toploj vodi da budu čiste.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Da je višekratnost samo natpis, a ne i činjenica, govore izvori 24sata. Dodaju kako su se takve slamke uvelike koristile tijekom turističke sezone na Jadranu te bi se bacale nakon upotrebe.

Naime, Europska unija propisuje da bi nešto bilo višekratno, mora biti namijenjeno i dizajnirano za nekoliko uporaba prije zbrinjavanja. Pritom ne smije izgubiti funkcionalnost, fizički kapacitet ili kvalitetu. Drugi je uvjet da u svijesti potrošača mora biti da je on zbilja višekratan. Plastične slamke korisnici ne doživljavaju kao ponovno upotrebljive. Tu u prilog ulazi i mogućnost širenja zaraznih bolesti, što je bilo izraženo u pandemiji koronavirusa.

Nemaju ih gdje odložiti

S europskim uputama se slaže i Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Osim što potvrđuju EU direktivu, kažu kako za višekratne slamke nije uspostavljen funkcionalni sustav za povrat i ponovnu uporabu. Samo istaknutu normu o perivosti ne smatraju potvrdom da su one višekratne.

Druga stavka, koja je neovisna o ovome, je sam kemijski sastav slamke. Dopušteno je prodavati samo slamke izrađene u potpunosti od prirodnih polimera koji nisu kemijski modificirani. PP plastika (polipropilen), od koje su izrađene sve dostupne višekratne slamke poznata je i kao industrijska plastika koja je kemijski modificirana. Kao takva odmah je stavljena na crvenu listu, no takve se i dalje normalno prodaju.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Sudska vještakinja za zaštitu okoliša Vedranka Bobić zgrožena je povratkom plastike i tvrdi da tvrtke varaju kupce.

- Svakako je skandalozna uputa da se 'čiste' potapanjem u toplu vodu 10-ak minuta. Mnoge bolesti i zaraze šire se nečistim rukama, nečistim predmetima i preko usta i nosa. Zato se u restoranima i kafićima propisuje pranje suđa u perilicama s detergentima i na visokoj temperaturi. Treba znati da normu za pranje u perilici, koju imaju druge slamke, ne definira broj ciklusa pranja. Navedeni standard nema nikakve veze sa 125 ciklusa pranja kako stoji u deklaraciji - kaže Bobić.

Dodaje kako je polipropilen praktičan materijal te su od njega izrađena brojna pakiranja prehrambenih proizvoda.

- No on je stabilan samo na sobnoj temperaturi. Nije otporan na povišene temperature pa ne znam kako bi se oprao u mašini za suđe. Ima vrlo kontradiktornu deklaraciju. Vrhunac mi je oznaka EKO koja je omiljena. U ovom slučaju vjerojatno jer se može reciklirati. No treba imati na umu da plastika nije biorazgradiva i da ostaje u prirodi desetine godina što su najnovija istraživanja već pokazala - kaže Bobić.

Krenuli u nadzor

Najčudnije u svemu je što Državni inspektorat, koji bi trebao nadzirati korištenje slamki, ne vidi ništa loše u uputama o pranju, pa bilo to samo namakanje u toploj vodi.

- Višekratna plastična ambalaža je dozvoljena za stavljanje na tržište pod uvjetima i na način kako je naveo proizvođač u Izjavi o sukladnosti, a dio koje su i specifikacije o korištenju takvih slamčica. Prodaja takvih proizvoda je legalna ako zadovoljavaju propisana parametre zdravstvene ispravnosti, a nema zapreka niti za provođenje postupaka pranja i/ili dezinfekcije ako je na isto uputio proizvođač - odgovorili su iz Državnog inspektorata. Ipak, kako doznajemo krenuli su u akciju provjera spornih slamki. Analize su u tijeku nakon čega će odlučiti hoće li zabraniti prodaju.

Uz njih bi uvoz i prodaju trebala nadzirati i Carinska uprava. Naveli su kako za sve sumnjive proizvode zovu odmah inspekciju zaštite okoliša.