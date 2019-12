Plenki prisluškuje: Johnson i Trudeau ismijavaju Trumpa?

Televizijske kamere 'ulovile' su čelnike Francuske, Velike Britanije, Kanade i Nizozemske dok su, kako se čini, ismijavali američkog predsjednika Donalda Trumpa na prijemu u Buckinghamskoj palači priređenom u utorak navečer uoči samita NATO-a.

Snimka kanadske televizije CBC pokazuje da su se francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Boris Johnson i njegov kolege Justin Trudeau iz Kanade te Mark Rute iz Nizozemske očito dobro zabavljali u razgovoru s princezom Annom.

Johnson, prema snimci, pita Macrona "a vi zbog toga kasnite?", na što Trudeau dodaje "kasni zato što se konferencija za novinare oduljila za 40 minuta".

U nesporednoj blizini našao se i premijer Andrej Plenković, koji također bio na primanju kod kraljice uz ostale čelnike zemalja članica NATO-a.

This happens at every NATO summit with Trump. Every G7. Every G20. The US President is mocked by US allies behind his back. pic.twitter.com/FWncEM7jVs