Premda su iz vrhova vlasti procurile indiskrecije prema kojima bi se već ovoga ili najkasnije početkom idućeg tjedna trebao sastati saborski odbor za pravosuđe - čime bi bila odškrinuta vrata za konačni izbor predsjednika Vrhovnog suda - stvar je ipak odgođena za rujan. Čini se da se u pozadini pripremaju zamašniji jesenji manevri i da ćemo na kraju ljeta svjedočiti kadrovskom propuhu zasad nepoznatih razmjera. Imena letećih ministara još nisu procurila (kandidata je mnogo, od Darka Horvata do famoznog T. Ć.), ali je nešto ipak dospjelo do javnosti.

Andrej Plenković, prema našim informacijama, kani u diplomaciju poslati dvoje svojih važnih ljudi - Tenu Mišetić i Frku Petešića. Nismo uspjeli doznati na koje pozicije i u koje zemlje bi ih poslao, ali mala je vjerojatnost da ih čeka Tadžikistan ili Gvineja Bisao. To su sigurno neke otmjenije destinacije. Zvonimir Frka Petešić je njegova Katica za sve, jedna od tri Plenkijeve desne ruke, čovjek koji navodno noću zna prespavati u Banskim dvorima, a onda ujutro, s golemim podočnjacima, ispiti kavu i nastaviti dalje. Njegov kategorički imperativ glasi: radi uvijek tako da maksima izvedena iz tvog djelovanja bude u skladu s premijerovim željama. Frka spada u rijetke domoljube uz koje se ne vežu koruptivne afere pa će za svoj samoprijegoran i pouzdan rad vjerojatno biti nagrađen mjestom u nekoj važnoj ambasadi, dok su razlozi slanja Tene Mišetić u diplomaciju nedokučivi.