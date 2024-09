Plenković: Blizu smo konačne verzije poreza na nekretnine

Premijer Andrej Plenković rekao je u ponedjeljak da su blizu konačne verzije poreza na nekretnine, istaknuvši da su napravili dobar proces konzultacija te osluhnuli što o tome misli i stručna i politička javnost. "Blizu smo, napravili smo dobar proces konzultacija. Malo smo osluhnuli ovih dana rasprave u javnosti, što sve i stručna i politička javnost o tome misli", rekao je Plenković u izjavi za medije nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a.

Porez na nekretnine treba dobro rastumačiti kao prihod lokalnih jedinica i rješavanje problema priuštivog stanovanja

Pri tome je naglasio kako je prije nekoliko godina bila takva atmosfera gdje "praktički nije bilo aktera u Hrvatskoj koji nije pritiskao Vladu da se uvede porez na nekretnine", a sada se to promijenilo.

"To je bio okvir koji je iskakao iz svih mogućih vijesti, kolumni. Kad se kaže u programu prije izbora da ćemo stavljati više akcent s oporezivanja rada, a to su plaće, porez na dohodak koji će ići prema dolje, na oporezivanje imovine, a to je u ovom slučaju porez na nekretnine, tj. transformacija lokalnog poreza koji postoji 30 godina, a zove se porez na kuću za odmor i primjenjuje se i sada, onda se najedanput mijenja politička optika onih koji su bili za", ustvrdio je Plenković.

"Ako oni ne uvode, onda su protiv, ako uvodimo mi, onda smo mi strašno krivi", ocijenio je.

Istaknuo je i da će se morati dobro rastumačiti da je riječ o prihodu lokalnih jedinica i da Hrvatska ima problem priuštivog stanovanja te da je to temelj zbog čega to i rade, dodavši da bi efekt trebala biti veća ponuda na tržištu nekretnina.

"Ako je veća ponuda na tržištu nekretnina, a po podacima Ministarstva graditeljstva ima oko 600.000 nekretnina koje su prazne i nisu u nekoj funkciji, mi bismo željeli dio tih nekretnina s takvom poreznom mjerom staviti na tržište pa ako je veća ponuda, logično će cijena ići dolje", naveo je premijer.

Kaže i da su time napravili korak prema onima prema kojima je to najbitnije te da će detalji biti poznati javnosti kada izađu s prezentacijom.

Govoreći o ministru mora, prometa i infrastrukture Olegu Butkoviću, koji je rekao da je razmišljao o ostavci zbog smrti tri pomorca Jadrolinije, ali je odustao jer želi istinu, Plenković je kazao da je Butković teško doživio takvu tragediju kakva se dogodila prvi put u 77 godina.

Vlada sigurno nije odgovorna za tragediju u "Jadroliniji", to oporba koristi politikantski

Upitan je li i njemu žao što nije odmah otišao na mjesto nesreće, premijer je ponovio da "oporba cijelu tu temu koristi iz politikantskih razloga".

"Umjesto da izraze žaljenje i sućut, oni tu sad napadaju Vladu kao da je Vlada odgovorna za to što se dogodilo. Vlada sigurno nije odgovorna, ne vidim kako je odgovorna Uprava (Jadrolinije), pa onda ni ministar, ni predsjednik Uprave", rekao je.

Poručio je da je njegova pozicija identična kakva je bila i prvi dan.

"To je teška nesreća koja se, nažalost, dogodila, nije se dogodila u sudaru dva plovila, nije trajekt potonuo, bio je prazan u tom trenutku, spremao se nakon iskrcaja za ukrcaje novih auta. To što se dogodilo je vrlo ružno, tragično, loše, svima nama je žao", rekao je Plenković te dodao da su sve aktivnosti koje su uslijedile, a koje se tiču kompanije i nadležnih tijela, bile kakve su trebale biti - zakonite i cjelovite te su pružile potporu obiteljima.

"Radimo granicu između bavljenja tragedijom, istraživanjem zašto se ona dogodila, i onoga što se zove politikantski napad. Ta cijela rasprava na Odboru za pomorstvo je potvrdila moju ocjenu", istaknuo je.

Upitan je li nesmotrena izjava predsjednika Uprave Jadrolinije Davida Sopte da mu je "malo žao zbog tragedije koja je zasjenila uspješne rezultate Jadrolinije i kupnju katamarana", Plenković je odgovorio da je Sopta rekao da mu je žao zbog tragedije.

Plenković je ocijenio i da se pristupom "gdje se svakoga lovi za jednu riječ, polurečenicu" miče od biti - da se tragedija dogodila i da će se utvrditi zašto, kako i tko je odgovoran.