Premijer Andrej Plenković i nekoliko članova Vlade u Opatiji su s predstavnicima turističkog sektora, županima i gospodarstvenicima razgovarali o turističkim rezultatima i daljnjem tijeku sezone u Hrvatskoj, epidemiološkoj situaciji te mjerama koje se poduzimaju za stabilnost gospodarstva, tržišta rada i turističkog sektora, prenosi N1.

Uz premijera, na sastanku su bili i ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministar zdravstva Vili Beroš, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministrica poljoprivrede Marija Vučković, ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, ministar rada i mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović te ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.

Više turista do sad nego cijele 2020.

Premijer je rekao da je dosadašnja sezona bila uspješna. Danas je u Hrvatskoj više turista nego cijele 2020. godine, a od 1. siječnja do 31. srpnja imamo veće prihode fiskaliziranih računa nego 2019. godine. Dodao je da će prihodi biti veći nego što su očekivali.

Rekao je da ako je ijedna mjera pomogla da se premosti rizik krize, onda je to mjera za plaće radnika u kojoj su izbjegli otkaze, socijalnu frakturu, stečajeve. Kaže kako je velik dio otišao u turizam, dodajući da su neke uslužne djelatnosti još u "offsideu", i dalje nemaju nesmetan rad. No naglašava da je to mala žrtva kompenzirana mjerama pridodaje zdravlju, gospodarstvu i uspješnoj turističkoj sezoni.

Plenković je spomenuo sastanak s generalima iz akcije Bljesak, rekao je da nema nikakvih optužnica iz BiH.

- Optužnice ne postoje... Postoji zahtjev za pravnom pomoći diplomatskim putem iz BiH. Tek smo jučer mogli vidjeti o čemu se radi, to je velika dokumentacija koja se proučava, a onda ćemo shvatiti o čemu je riječ i poduzeti korake.

Dodao je da će se u četvrtak naći sa zapovjednicima u Zagrebu u Vladi te će onda objasniti što znaju, pa će donositi odluke o tome kako zatvarati to pitanje. Kaže da će zaštiti zapovjednike i nacionalne interese uz načelo prava.

'Bulj je populist i demagog'

Komentirao je i optužbe Mire Bulja. Na Alci je bilo lijepo, mjere su bile manje restriktivne nego prošle godine, a, dodaje, tada se nitko nije bunio. Bulja smatra populistom.

- Bulj ima svoj stil, agendu, ubraja se u demagoge i populiste, da nam vode politiku, turizam, epidemiologiju, ovaj sastanak ne bi bio ovakvog karaktera, nego bi bio mjesec dana ranije, kriznog karaktera i pitali bi se kako to da nemamo turističku sezonu.

Dodao je da ljudi znaju tko vodi cirkus, a tko ozbiljnu politiku.

Plenković kaže da je sve na Pelješkom mostu trajalo 40-ak minuta, a Bulj govori o kafićima i druženju nakon ponoći gdje se pije, pjeva... Smatra da su ljudi pametni i znaju o čemu se radi, a ova glumatanja mogu biti simpatična sam onima koji su glasali za Bulja.

'Što se više ljudi cijepi, bit će manje problema'

U Njemačkoj se razmišlja o ukidanju besplatnog testiranja jer su cjepiva dostupna i besplatna za sve. Plenković kaže kako je politika Vlade osigurati svima dovoljne količine cjepiva. Za mjere nakon godišnjih odmora kaže da će sve staviti na stol.

- Imamo cjepiva, imat ćemo ga još više, imamo skoro 50% odraslih cijepljenih. Po meni ovo daje za naslutiti da ćemo teško doći do 60%, a više očito ne.

Dodaje da se dio ljudi očito informira na drugim izvorima, ali da ćemo morati živjeti s time i balansirati. Kaže da će morati donositi odluke, ali što se više ljudi cijepi, bit će manje problema. Pozvao je građane da se cijepe jer je to kolektivna utakmica.