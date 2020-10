Iako je trenutno izrazito nezahvalno prognozirati, naglasio je, prema trenutnim trendovima izgleda da se polako udaljavamo od eksponencijalne krivulje.\u00a0

- Brojevi nam i dalje raste, ali zadnjih dana vidimo da je taj porast ipak ne\u0161to slabiji. Za razliku od Njema\u010dke, Austrije i Italije, gdje je rast sve br\u017ee, mi isto tako rastemo, ali sporije - poru\u010dio je obrazlo\u017eiv\u0161i procjenu da bi za dva, tri tjedna trebali biti na vrhuncu epidemije \u010dinjenicom da u\u00a0ovom trenutku\u00a0testiramo sve vi\u0161e, ali da se broj zara\u017eenih ne pove\u0107ava u istom omjeru.\u00a0

- To je po mnogima dobar znak. S te strane, nagla\u0161avaju\u0107i da je najte\u017ee razdoblje ba\u0161 sada pred nama, apeliram na gra\u0111ane da se pridr\u017eavamo mjera\u00a0- poru\u010dio je.\u00a0

Na pitanje izmi\u010de li situacija s borbom protiv epidemije kontroli, obzirom da je i ministar zdravstva Vili Bero\u0161 sam danas priznao da nemamo dovoljno testova i da \u0107e se zbog toga testirati samo prioritetne skupine, poput kroni\u010dnih bolesnika, djelatnika u zdravstvu, socijalnoj skrbi, \u0161kolama i vrti\u0107ima, ali i \u010dinjenice na sve ve\u0107i broj hospitaliziranih i onih na respiratoru, dok u KB Dubrava ve\u0107 sada nedostaje respiratora, Plenkovi\u0107 poru\u010duje kako ne izmi\u010de kontroli.\u00a0

- Ja \u0107u jo\u0161 jednom podsjetiti da imamo 15.000 kreveta ukupno, 1500 na intenzivnoj njezi, na raspolaganju 900 respiratora.Danas imamo oko 80-ak ljudi na respiratorima, prema tome, \u0161to se ti\u010de zdravstvenih kapaciteta, oni nisu ugro\u017eeni u ovom trenutku. Ali naravno, pristupamo s maksimalnim mjerama opreza - poru\u010dio je naglasiv\u0161i da u tom smislu rade i na pravovremenoj\u00a0rezervaciji\u00a0cjepiva.

- Igramo na sve vrste cjepiva, koje god da bude, Vlada \u0107e u\u010diniti sve da upravo ono koje bude prvo, verificirano, uspje\u0161no, bude dostupno na\u0161im gra\u0111anima i da ih imamo u dovoljnim koli\u010dinama - dodao je.\u00a0

\u0160to se ti\u010de katastrofalnog stanja u KB Dubrava, upitan smatra li se kao predsjednik Vlade zajedno s ministrom zdravstva odgovornim zbog ne\u010dinjenja da se tamo situacija popravi, Plenkovi\u0107 je poru\u010dio kako su danas na sjednici, na prijedlog ministra, donijeli odluku o smjeni \u010dlanova Upravnog vije\u0107a.\u00a0

- Upravno vije\u0107e \u0107e analizirati trenutnu situaciju, ukoliko smatraju da je potrebno, mogu promijeniti i klju\u010dnu osobu, a to je ravnatelj. KB Dubrava je u po\u010detku jako dobro reagirala, instalirali smo \u0161atore, proveli kisik, sada preuzima sve vi\u0161e obaveza, a \u0161to se ti\u010de pisama za to postoje inspekcije. Ako je potreba da se ne\u0161to promijeni, onda \u0107e se promijeniti - istaknuo je naglasiv\u0161i kako svim zdravstvenim djelatnicima, ne samo u KB Dubrava, trebamo biti zahvalni na po\u017ertvovnosti.\u00a0

Ministar Vili Bero\u0161 ranije je kao problem istaknuo i \"klanovsku borbu\" koja traje godinama\u00a0u toj bolnici.\u00a0

- Ja mislim da se tako mo\u017ee re\u0107i za bilo koju ustanovu bilo kojeg sektora - konstatirao je Plenkovi\u0107 novinarima na to.

Situaciju u Splitu i ju\u010dera\u0161nje masovno okupljanje, rekao je, nije pratio.\u00a0

- U svakom slu\u010daju, pridr\u017eavanje mjera se odnosi na sve - poru\u010dio je.\u00a0

Na kritike oporbe da kasnimo s mjerama i da se pona\u0161amo kao izolirani otok dok druge zemlje u okru\u017eenju uvode stroge mjere, \u010dak i svojevrsni lockdown, Plenkovi\u0107 poru\u010duje kako Hrvatska nije izolirani otok niti je bilo koja od tih zemalja krenula u tu vrstu zatvaranja i restriktivnih mjera kakve su bile prije.

- Ja mislim da ste svi svjesni da \u010dak i samo spominjanje potpunog zatvaranja kreira pesimizam, gospodarski pad, smanjenje poslovne aktivnosti, sve mogu\u0107e negativne efekte s kojima se ova Vlada nosi. Iz iskustva situacije na prolje\u0107e, znamo koliko smo morali osigurati za o\u010duvanje radnih mjesta, likvidnost gospodarstva i donosimo mjere koje su adekvatne i primjerene situaciji kakva je danas. Nije ista situacija u svim zemljama, negdje je epidemija puno intenzivnija, stro\u017eije mjere su puno nu\u017enije u nekim zemljama nego kod nas - istaknuo je podsjetiv\u0161i kako je oporba vapila da parlamentarni izbori budu sad, a ne na ljeto.\u00a0

- Pa ako su tada vapili da bude sad, a ne onda kad smo mi smatrali da je odr\u017eavanje izbora\u00a0najprimjerenije\u00a0i najbolje za o\u010duvanje radnih mjesta, stabilnost, gospodarstvo, naknade, pla\u0107e, mirovine, e onda mo\u017eemo mo\u017eda re\u0107i da ovo \u0161to mi radimo ima neku glavu i rep - poru\u010dio je dodav\u0161i kako je HDZ stalno politi\u010dki odgovoran.

- Zbog politi\u010dke odgovornosti smo i imali rezultate kakve smo imali, i bolju turisti\u010dku sezonu od planiranog, i manji gospodarski pad i nitko nije svjesniji od nas koliko je situacija ozbiljna i svjesni te situacije poduzimamo korake. Ali u kona\u010dnici apeliramo na odgovornost\u00a0svih\u00a0- rekao je dodav\u0161i kako je bilo puno aktera koji su na mnoge na\u010dine poku\u0161ali dekredibilizirati borbu protiv korona virusa proteklih mjeseci.\u00a0

\u00a0

Plenković: Čeka nas nekoliko kritičnih tjedana u borbi protiv korone, pridržavajte se mjera

Želimo da svi shvate koliko je bitno pridržavati se mjera. Ako se to bude dogodilo, mjere bi nakon idućih nekoliko kritičnih tjedana trebale dovesti do pada, rekao je Andrej Plenković

<p>Bitno je da svi naši sugrađani sada shvate da ulazimo možda u najtežu fazu borbe s pandemijom. Mjere koje poduzimamo proporcionalne su razvoju epidemije. Želimo da svi osvijeste potrebu pridržavanja mjera, baš svi. Ukoliko to bude tako, onda bi ove naznake koje imamo trebale dovesti u nekoliko idućih kritičnih tjedana postupno do smanjenja broja zaraženih, rekao je premijer <strong>Andrej Plenković</strong> nakon sjednice Vlade, koju su održali u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici upravo zbog pogoršanja epidemiološke situacije te kako bi mogli održati razmak dok sjede u zatvorenoj prostoriji. </p><p>Na sjednici Vlade istaknuo je kako se rezultat mjera vidi te da bi, ako se tako nastavi, za dva, tri tjedna mogli biti na vrhuncu epidemije.</p><h2>Pratite uživo:</h2><p>Iako je trenutno izrazito nezahvalno prognozirati, naglasio je, prema trenutnim trendovima izgleda da se polako udaljavamo od eksponencijalne krivulje. </p><p>- Brojevi nam i dalje raste, ali zadnjih dana vidimo da je taj porast ipak nešto slabiji. Za razliku od Njemačke, Austrije i Italije, gdje je rast sve brže, mi isto tako rastemo, ali sporije - poručio je obrazloživši procjenu da bi za dva, tri tjedna trebali biti na vrhuncu epidemije činjenicom da u ovom trenutku testiramo sve više, ali da se broj zaraženih ne povećava u istom omjeru. </p><p>- To je po mnogima dobar znak. S te strane, naglašavajući da je najteže razdoblje baš sada pred nama, apeliram na građane da se pridržavamo mjera - poručio je. </p><h2>'Situacija ne izmiče kontroli'</h2><p>Na pitanje izmiče li situacija s borbom protiv epidemije kontroli, obzirom da je i ministar zdravstva Vili Beroš sam danas priznao da nemamo dovoljno testova i da će se zbog toga testirati samo prioritetne skupine, poput kroničnih bolesnika, djelatnika u zdravstvu, socijalnoj skrbi, školama i vrtićima, ali i činjenice na sve veći broj hospitaliziranih i onih na respiratoru, dok u KB Dubrava već sada nedostaje respiratora, Plenković poručuje kako ne izmiče kontroli. </p><p>- Ja ću još jednom podsjetiti da imamo 15.000 kreveta ukupno, 1500 na intenzivnoj njezi, na raspolaganju 900 respiratora.Danas imamo oko 80-ak ljudi na respiratorima, prema tome, što se tiče zdravstvenih kapaciteta, oni nisu ugroženi u ovom trenutku. Ali naravno, pristupamo s maksimalnim mjerama opreza - poručio je naglasivši da u tom smislu rade i na pravovremenoj rezervaciji cjepiva.</p><p>- Igramo na sve vrste cjepiva, koje god da bude, Vlada će učiniti sve da upravo ono koje bude prvo, verificirano, uspješno, bude dostupno našim građanima i da ih imamo u dovoljnim količinama - dodao je. </p><h2>Smijenjeno Upravno vijeće KB Dubrava</h2><p>Što se tiče katastrofalnog stanja u KB Dubrava, upitan smatra li se kao predsjednik Vlade zajedno s ministrom zdravstva odgovornim zbog nečinjenja da se tamo situacija popravi, Plenković je poručio kako su danas na sjednici, na prijedlog ministra, donijeli odluku o smjeni članova Upravnog vijeća. </p><p>- Upravno vijeće će analizirati trenutnu situaciju, ukoliko smatraju da je potrebno, mogu promijeniti i ključnu osobu, a to je ravnatelj. KB Dubrava je u početku jako dobro reagirala, instalirali smo šatore, proveli kisik, sada preuzima sve više obaveza, a što se tiče pisama za to postoje inspekcije. Ako je potreba da se nešto promijeni, onda će se promijeniti - istaknuo je naglasivši kako svim zdravstvenim djelatnicima, ne samo u KB Dubrava, trebamo biti zahvalni na požrtvovnosti. </p><p>Ministar Vili Beroš ranije je kao problem istaknuo i "klanovsku borbu" koja traje godinama u toj bolnici. </p><p>- Ja mislim da se tako može reći za bilo koju ustanovu bilo kojeg sektora - konstatirao je Plenković novinarima na to.</p><p>Situaciju u Splitu i jučerašnje masovno okupljanje, rekao je, nije pratio. </p><p>- U svakom slučaju, pridržavanje mjera se odnosi na sve - poručio je. </p><p>Na kritike oporbe da kasnimo s mjerama i da se ponašamo kao izolirani otok dok druge zemlje u okruženju uvode stroge mjere, čak i svojevrsni lockdown, Plenković poručuje kako Hrvatska nije izolirani otok niti je bilo koja od tih zemalja krenula u tu vrstu zatvaranja i restriktivnih mjera kakve su bile prije.</p><p>- Ja mislim da ste svi svjesni da čak i samo spominjanje potpunog zatvaranja kreira pesimizam, gospodarski pad, smanjenje poslovne aktivnosti, sve moguće negativne efekte s kojima se ova Vlada nosi. Iz iskustva situacije na proljeće, znamo koliko smo morali osigurati za očuvanje radnih mjesta, likvidnost gospodarstva i donosimo mjere koje su adekvatne i primjerene situaciji kakva je danas. Nije ista situacija u svim zemljama, negdje je epidemija puno intenzivnija, strožije mjere su puno nužnije u nekim zemljama nego kod nas - istaknuo je podsjetivši kako je oporba vapila da parlamentarni izbori budu sad, a ne na ljeto. </p><p>- Pa ako su tada vapili da bude sad, a ne onda kad smo mi smatrali da je održavanje izbora najprimjerenije i najbolje za očuvanje radnih mjesta, stabilnost, gospodarstvo, naknade, plaće, mirovine, e onda možemo možda reći da ovo što mi radimo ima neku glavu i rep - poručio je dodavši kako je HDZ stalno politički odgovoran.</p><p>- Zbog političke odgovornosti smo i imali rezultate kakve smo imali, i bolju turističku sezonu od planiranog, i manji gospodarski pad i nitko nije svjesniji od nas koliko je situacija ozbiljna i svjesni te situacije poduzimamo korake. Ali u konačnici apeliramo na odgovornost svih - rekao je dodavši kako je bilo puno aktera koji su na mnoge načine pokušali dekredibilizirati borbu protiv korona virusa proteklih mjeseci. </p><p> </p>