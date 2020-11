Plenković: 'Danas ćemo opet imati više od 3000 zaraženih'

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održava se sjednica Vlade...

<p>Nakon što je ovaj tjedan Sabor usvojio rebalans proračuna, Vlada je u petak ujutro sazvala još jednu sjednicu kako bi preraspodjelila sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala.</p><p>Premijer Andrej Plenković poručio je kako ćemo i danas imati preko 3000 novozaraženih stoga je pozvao sve građane da se pridržavaju mjera kako bi izbjegli njihovo pooštravanje.<br/> <br/> - Sadašnja epidemiološka situacija najteža je od početka i svi imamo odgovornost da smanjimo brojke što prije. Mjere koje smo poduzeli prije dva tjedna pokazuju da imamo usporavanje rasta, ali cilj je da ne ostanemo na ovim visokim brojevima. A to ovisi od svakog od nas. Svi vidimo što se događa u susjedstvu, situacija u Hravatskoj nije tako loša, ali je ozbiljna - poručio je pozvavši sve da izbjegavaju prijateljska i rodbinska druženja, drže distancu, nose maske u zatvorenim prostorima i tamo gdje nije moguće održavati distancu, peru ruke te prozračuju zatvorene prostore.<br/> <br/> - To nisu velike žrtve kad to usporedimo s trudom koje ulaže naše medicinsko osoblje. Restriktivnije mjere nikome nisu u interesu i to je sasvim jasno. Imamo situaciju pod kontrolom premda broj hospitaliziranih raste, ali on nije eksponencijalan, imamo dovoljan broj kreveta. Zdravstveni sustav je pred preopterećenjem, ali nije pred slomom - naglasio je premijer. </p><p>Druge zemlje koje su uvele lockdown, dodao je, učinile su to upravo pred pritiskom na zdravstvo.<br/> <br/> - Iako i sada znamo da će nakon ponovnog otvaranja ponovno doći do oživljavanja epidemije. Iz istih razloga to smo i mi učinili u proljeće, ali sada znamo više o virusu, imamo testove, opremu, pripremili smo se i na težu situaciju, no srećom epidemiološki razvoj je danas povoljniji od crnih scenarija - rekao je dodavši kako u KB Dubrava, koja je glavna Covid bolnica, ima preko 500 slobodnih kreveta. </p><p>- Premda broj zaraženih stagnira, broj hospitalizanih raste jer taj broj kasni sedam do 10 dana u odnosu na krivulju broja zaraženih pa je sadašnji porast broja hospitaliziranih ekvivalent porastu broja zaraženih od prije 10-ak dana, no i jedan i drugi usporavaju. Tako u zadnjih sedam dana imamo 25 posto više hospitaliziranih nego tjedan ranije, dok smo u tjednima ranije imali puno veći rast i to je ohrabrujuće. Premda na testovima nije moguće otkriti sve slučajeve, usporavanje broja hospitalizacija nam potvrđuje da situacija ne izmiče kontroli - poručio je naglasivši kako to ne znači da se možemo opustiti.</p>