Nakon značajnog rasta broja novozaraženih, sadašnji trend je ohrabrujući. Ukupni broj slučajeva zadnjih tjedan dana je nešto iznad 17.000, što je za 28 posto manje nego prethodnih tjedan dana. Znači da nam dva tjedna brojke padaju. Broj novohospitaliziranih također pada, isto je i s brojem pacijenata na respiratorima, a očekujemo da se u narednim tjednima smanji i broj dnevno preminulih, poručio je premijer Andrej Plenković dodavši kako se uočavaju pozitivni trendovi koji se ne vide u drugim europskim zemljama pa i u onima koji su uveli i strože mjere od nas.

Poslao je poruku građanima.

- Zato je izuzetno važno da zadržimo ovaj pozitivan trend. Nema nikakvog razloga za opuštanje i to je najvažnija poruka. Virus je i dalje tu, i dalje ubija. Samo odgovornim ponašanjem možemo smanjiti dodatno brojeve koji su još uvijek zabrinjavajući. Za dva dana je Božić, teška je bila ova godina i naravno da ljudi žele topline u krugu obitelji, no jako je važno da se sada ne opustimo da ovi dani ne bi bili kritični za one najkrhkijeg zdravlja - rekao je pozvavši sve da se drže pravila druženja samo dva kućanstva.

- Nosimo maske, održavajmo distancu, prozračujmo prostore - rekao je Plenković.

'Cijepljenje dobrovoljno i besplatno'

Dobra je vijest, naglasio je, što će Pfizerovo cjepivo doći 26. prosinca.

- Dolazi nam prvih 9750 doza i 27. prosinca počinje cijepljenje - rekao je podsjetivši kako će cijepljenje biti dobrovoljno i besplatno.

Vlada je, stoga, usvojila na sjednici plan uvođenja, provođenja i praćenja cijepljenja protiv bolesti Covid-19.

Najprije će se cijepiti, istaknuo je Plenković, korisnici i djelatnici Domova za starije te zdravstveni djelatnici, koji su najizloženiji virusu.

- Vodit ćemo računa da distribucija bude istodobna u svim županijama. Nakon toga će doći na red ostali građani, od onih koji su najstariji i najrizičniji do onih mlađih i otpornijih na Covid-19 - rekao je i podsjetio kako je Vlada naručila ukupno 5,9 milijuna doza cjepiva različitih proizvođača.

Obzirom da se cjepiva daju u dvije doze, Plenković je naglasio kako će se naručenim dozama pokriti praktički potrebe cijelog stanovništva Hrvatske. Nakon ovih prvih 9750 doza, u narednim tjednima stizat će ih još, rekao je.

- Uspjeh u suzbijanju epidemije ovisit će o broju ljudi koji će se cijepiti - rekao je.

Vlada će zato u suradnji s Ministarstvom zdravstva i HZJZ-om pokrenuti informativnu kampanju o cijepljenju. Premijer je zahvalio i svim zdravstvenim djelatnicima i djelatnicima Domova za starije na naporima koje ulažu u borbi protiv korona virusa.

'Cijepljenje spasilo više života od bilo kojeg drugog medicinskog postupka'

- Cijepljenje je najefikasnija javnozdravstvena mjera, koja je spasila više života od bilo kojeg drugog medicinskog postupka. Dostupno, sigurno i učinkovito cjepivo imat će središnju ulogu u spašavanju života, zaštiti zdravstvenog sustava, ubrzavanju gospodarskih aktivnosti i normalizaciji funkcioniranja sustava obrazovanja - istaknuo je ministar zdravstva Vili Beroš dodavši kako danas imamo 2763 nova slučaja zaraze korona virusom.

- Svrha ovog plana je koordinirano i kontrolirani provesti cijepljenje sigurnim i učinkovitim cjepivima nakon što ih je službeno odobrila Europska agencija za lijekove, kao što je to učinila s Pfizerovim cjepivom 21. prosinca - rekao je.

Premijer, ministar i ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak nakon sjednice će detaljnije na konferenciji predstaviti ovaj plan.

Beroš je naglasio kako su sve zdravstvene ustanove dobile uputu o imenovanju koordinatora, koji će biti dostupni 24 sata dnevno svih dana u tjednu i imati ovlasti rješavanju organizacijskih izazova prilikom zbrinjavanja pacijenata oboljelih od Covida.

- Ministarstvo zdravstva donijelo je odluku o zbrinjavanju pacijenata s teškim, patološkim stanjem kao posljedicu preboljele bolesti Covid-19 u Klinici za plućne bolesti Jordanovac u Zagrebu - rekao je Beroš, koji je također apelirao na sve da budu odgovorni u blagdansko vrijeme.

96.955 zahtjeva za propusnicom

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović podsjetio je da su mjere donesene 28. studenog, a kojima se zabranjuje okupljanje od više 25 ljudi, privatna okupljanja s više od 10 ljudi, svadbene svečanosti, rad casina, ugostiteljskih objekata i sportskih centara, produžuju do 10. siječnja. Naglasio je kako je preporučeno i da se misna slavlja prenose preko radija ili online, a samo u dane Badnjaka i Božića po prilagođenim preporukama HZJZ-a.

Od danas je krenula i zabrana napuštanja mjesta prebivališta, odnosno prelazak iz županije u kojoj imamo prebivalište u drugu. Zagreb i Zagrebačka županija, podsjetimo, su spojene u jednu jedinicu pa nije potrebna propusnica. Božinović je otkrio kako su od ponedjeljka do danas u 10 sati zaprimili 96.955 zahtjeva za propusnicom, od čega ih je 41.496 odobreno. Njih 19.708 još se obrađuje.

Policija i Državni inspektorat, dodao je, izvršili su ukupno 19.376 nadzora zadnjih tjedan dana. Izdali su 318 usmenih upozorenja, od čega je utvrđeno 13 prekršaja kršenja mjera i jedno kazneno djelo zbog kršenja odluka Stožera.

Temeljem zaprimljenih dojava i redovan rad policijskih službenika, istaknuo je Božinović, utvrđeno su 204 slučaja kršenja samoizolacije i za to će biti podnijeti prekršajni nalozi te pet kaznenih djela za širenje zarazne bolesti.

Vlada je usvojila i Nacionalni plan zamjene kune eurom, kao i zakonske prijedloge za usklađivanje s europskim zakonodavstvom Zakona o poljoprivredi, Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom te Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja.

Donijeli su i programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima zbog otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom bolesti covid-19 te za očuvanje likvidnosti proizvođača tovnih svinja.