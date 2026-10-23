Plenković: Europa u zahtjevnoj međunarodnoj poziciji

Europa se nalazi u zahtjevnoj međunarodnoj poziciji, između agresivne Rusije, pukotina u transatlantskom savezništvu koje su nastale zbog promijenjene politike Sjedinjenih Država i kineskog strateškog ulaženja u europsko gospodarstvo, rekao je u petak u Karlovcu premijer Andrej Plenković.

"U takvom četverokutu jako je važno da europski lideri donose pametne, dugoročne i dalekosežne odluke koje nastoje ojačati europski projekt, pomoći kvalitetnijem, predvidljivijem i učinkovitijem globalnom upravljanju", poručio je Plenković na međunarodnoj konferenciji "Ujedinjeni u Europi mira" u organizaciji Hrvatske paneuropske unije.

Plenković je poručio da Hrvatska paneuropska unija "s kvalitetnim ljudima i iznimnim intelektualnim potencijalom važan dio velikog motora različitih aktera koji su osnažili hrvatsku europsku poziciju".

"Jedna ste od sastavnica politika modernog suverenizma koje provodimo zadnjih desetak godina", rekao je premijer okupljenima.

Hrvatska paneuropska unija dio je Međunarodne paneuropske unije, najstarijeg pokreta za ujedinjenje Europe.

Predsjednik Njemačke paneuropske unije Bern Posselt u petak je Plenkoviću dodijelio njemačku paneuropsku medalju.

"Ponosni smo što je pripadnik našeg pokreta. Poznaje Europski parlament, što se ne može reći za mnoge šefove država i vlada", poručio je Posselt.

Napomenuo je da EU valja učiniti snažnijom, posebice zbog ruske agresije na Ukrajinu i podsjetio da je Plenković bio jedan od prvih političara koji je posjetio tu napadnutu zemlju nazvavši ga borcem za Europu, slobodu i Hrvatsku.