Plenković: Govor predsjednice nije bio kritičan prema Vladi

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković izrazio je u petak zadovoljstvo objavom kandidature predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović za drugi mandat na Pantovčaku, rekavši da je njezin govor doživio kao želju da nastavi na temelju dosadašnjih postignuća.

- Zadovoljan sam objavom kandidature i znao sam kada će ta kandidatura biti objavljena - kazao je na konferenciji za novinare

Govor Grabar-Kitarović nije bio kritičan prema Vladi

Naveo je i da govor Grabar-Kitarović nije doživio ni na koji način posebno kritičnim prema vladi, već kao njezinu želju da nastavi na temelju dosadašnjih postignuća u svom mandatu da dotakne pitanja koja rješavamo.

Nije konkretno odgovorio na upit kada će biti održani predsjednički izbori kratko poručivši da će odluku o tome vlada donijeti na vrijeme.

Upitan za komentar današnjeg prosvjeda roditelja njegovatelja pred Ministarstvom socijalne skrbi s kojeg su ukazali na situaciju u koju su dovedene osobe s invaliditetom, Plenković je rekao kako zna za taj problem i s ministricom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Vesna Bedeković će tražiti rješenje.

- Mislim da smo uvijek pokazivali veliku osjetljivost prema svima onima koji su na ovaj ili onaj način ranjive skupine - od osoba s invaliditetom do roditelja koji praktično moraju 24-satnu skrb posvećivati djeci - kazao je.

Plenković je za izjavu riječke gradske vijećnice Ivone Milinović u emisiji "Podcast Velebit" na račun srpske nacionalne manjine, rekao da je to loša izjava.

- Kasnije sam vidio da se gospođa ispričala, da nije tako mislila, da je htjela reći nešto drugo... u svakom slučaju nije dobro, osuđujem takvu izjavu bez ikakvih dilema. Ukoliko je mislila nešto drugo reći - kao što ona kaže, to je dobro. Ali mora kao političarka i izabrana vijećnica u gradskom vijeću trećeg grada po veličini u Hrvatskoj onda te svoje misli malo preciznije, pažljivije, obzirnije artikulirati - rekao je Plenković.

Na novinarski upit kako je "primirio" Hvidru i predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca, premijer je podsjetio kako je njegov cilj 2016. godine bio da smanji tenzije i podjele te radi na snošljivosti i dijalogu u visoko polariziranom društvu.

Tuđman je vodio računa da u vladama budu Srbi

- Ukoliko je predsjednik Franjo Tuđman 1990-tih godina vodio računa računa da u svim HDZ-ovim vladama gotovo uvijek bude jedan ministar koji je pripadnik srpske manjine, onda je on bio jako pametan, mudar čovjek i državnik. To je radio s ciljem i sa smislom. I u vremenu kada je hrvatski teritorij bio okupiran, on je na tome inzistirao - istaknuo je Plenković

Ne zna zašto bi to i sada nekom bio problem ako smo nakon 2000-tih i "Hristos se rodi" imali koaliciju s SDSS-om i da je Slobodan Uzelac tada bio potpredsjednik Vlade i sjedio bliže premijerki Jadranki Kosor nego ministar vanjskih poslova.

Smatra da to sada u 2019. nije upitno već je stečevina HDZ-a. "To ne može biti problem i za mene neće biti nikakav problem. Zato ću biti taj lider koji će reći: Da, 2016. s manjinama, da, danas s manjinama i da, sutra s manjinama. Ako je to nekome problem onda je to problem onoga kome je to problem, a ne meni. Tu neću odstupiti ni milimetra", poručio je.

Dodao je i kako to ne znači da se slaže s tri Pupovčeve kvalifikacije nakon incidenta u Uzdolju.

Plenković je rekao i da je njegova vlada napravila sve što je mogla vezano uz dignitet Domovinskog rata jer je, istaknuo je, to ključno i nužno za Hrvatsku i hrvatsko društvo.

Istaknuvši važnost uključenosti manjina u hrvatsko društvo i da se one u našoj zemlji osjećaju dobro, premijer je rekao da se onda može i brinuti kako će se osjećati Hrvati u Srbiji, BiH i drugdje.

- Zainteresiran sam da se Hrvati u Srbiji osjećaju dobro, da se Hrvati u BiH osjećaju dobro kao konstitutivan narod te da se i drugdje gdje su manjina osjećaju dobro - naglasio je.