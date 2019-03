Plenković: Hrvatska otvorena za produljenje roka za Brexit

Hrvatska je otvorena za produljenje roka za izlazak Britanije iz EU-a, izjavio je u srijedu premijer Andrej Plenković izrazivši nezadovoljstvo zbog situacije oko Brexita koju smatra primjerom zloporabe referenduma u javnom prostoru i kampanji.

"Mi smo otvoreni i za produljenje tog roka...", rekao je premijer odgovarajući na pitanje novinara bi li Hrvatska bila voljna prihvatiti produljenje roka za Brexit.

To produljenje roka, po njegovom mišljenju, može imati dva scenarija: prvi je kraći rok koji bi do europskih izbora ili eventualno do 1. srpnja dao zadnju šansu da se dogovori uređeni Brexit, a drugi je dulji rok, ali tada se otvara niz pitanja poput sastava Europskog parlamenta. U slučaju potrebe za produljenjem roka, Plenković bi želio da on bude kraći.

"Ovo što se događa u Ujedinjenoj Kraljevini je jako dobar primjer, i vrlo je važno da hrvatska javnost to razumije, kada se zlorabi u javnom prostoru i kampanji jedan referendum", izjavio je novinarima na obilježavanju 25. obljetnice suradnje Hrvatske i Svjetske banke.

Kazao je da je biračima na referendumu 2016. iznesen niz informacija koje su ih preplašile, a koje su bile bajke, netočnosti i laži, te da je zbog toga većina birača podržala izlazak iz EU-a.

Podsjetio je da je tada i premijerka Theresa May bila za ostanak kao i njezin prethodnik David Cameron koji je, kako je rekao, napravio "krivu političku procjenu jer je dao prostora čovjeku poput Nigela Faragea...koji ima agendu rušenja, a ta rušilačka agenda je nažalost uspjela".

Plenković je kazao da većinsku volju naroda treba poštovati, ali da je ona loša za Britance. "Danas moraju živjeti s čim? Da su dvije i pol godine država koja se bavi samo jednom temom. Nema druge teme. To je jedna od pet top ekonomija svijeta, stalna članica Vijeća sigurnosti nuklearna sila, prvak svijeta u slobodnoj trgovini. Oni se bave sami sobom", rekao je.

Plenković kaže da je EU sa svoje strane učinio sve što je mogao za uređeni Brexit.

"Stavili smo kvalitetan ugovor o povlačenju, dali smo ambicioznu političku deklaraciju. Jučer smo dali dodatna pravna jamstva za tzv. irski 'backstop' gdje oni ne žele da im ova situacija destabilizira ono što su oni pokrpali u zadnjih 21 godinu nakon Sporazuma na Veliki petak iz 1998., međutim ni to nije prošlo. Oni se boje da ostanu zarobljeni u nekakvoj carinskoj uniji."

U utorka je britanski parlament drugi put odbio prijedlog sporazuma o "razvodu" što ga je premijerka May ispregovarala s Bruxellesom, iako je u međuvremenu ishodila neke ustupke. Danas će zastupnici glasati o tome hoće li njihova zemlja za dva tjedna izaći iz Unije bez sporazuma.

Plenković smatra da će zastupnici vrlo vjerojatno odbiti izlazak bez sporazuma, a onda preostaje da eventualno odluče tražiti produljenje roka.

"Dvije i pol godine pregovaramo o nečemu i uz sve napore...ne možemo nikako iz Londona dobiti nekakav jasan signal. Ja bih volio da taj signal bude jasan, da on nudi rješenje, međutim ono što mi trenutno vidimo su nove i nove razine problema", ocijenio je premijer.