Plenković i Šprajc svađali su se u emisiji: Ajde, smanjite vi dug!

Premijer Andrej Plenković bio je gost RTL direkta kod Zorana Šprajca. Top tema bio je štrajk prosvjetara. Plenković je rekao kako razumije sindikate koji se bore za svoje članove, ali da njegova Vlada mora voditi računa o cjelini.

Pa je dodao kako su plaće u prosvjeti porasle od 1300 do 1600 kuna.

- Ali to nije ono što prosvjetari traže - rekao mu je Zoran Šprajc.

- Dali smo im ponudu šest posto za sve. Plus, obveza Vlade je razmotriti zajednički uredbu o koeficijentima u kojoj ima puno nepravdi i nelogičnosti. Politika ove Vlade, što se tiče plaća, 2017. bila je "2+2+2", novi aranžman je bio "3+2", 11,5 posto dosad. I s novom ponudom doći ćemo do kraja 2020. na 18,3 posto povećanja plaće u državnom i javnom sektoru, plus porezna opterećenja. Je li to ok? - rekao je Plenković.

- Ali štrajk se zato ne vodi - ponovio je Šprajc premijeru.

- Ponudili smo još dva posto koje su sindikati mogli potpisati odmah - uporan je bio Plenković, ali nije se dao ni Šprajc:

- To nije ono što prosvjetari traže - odgovorio mu je Šprajc.

Plenković je rekao da konsezus sa sindikatima iz dva pokušaja nije uspio.

- Štrajka se o nečemu što je predmet i nadležnost Vlade, a Vlada odlučuje o uredbi. U ovom trenutku ne želim mijenjati cijelu fiskalnu politiku - rekao je Plenković, kojeg je Šprajc pitao je li točno da njegova vlada troši previše i usporedio ju je s pijanim milijarderima.

- Nije istina, naše gospodarstvo raste, smanjili smo javni dug - počeo je Plenković, na što mu je Šprajc upao u rečenicu:

- Niste smanjili dug.

- Smanjite vi dug - replicirao mu je Plenković.

- Čekajte malo, kažete da imamo najmanji BDP od zemalja EU-a? Znate li da su zemlje regije prije ušle u EU od nas? Jesu li one imale situaciju da je netko izvršio onakvu agresiju kao na Hrvatsku - dodao je Plenković.

O WhatsApp aferi

Jedna od tema bilo je i isključivanje osam članova zagrebačkog HDZ-a iz stranke zbog govora mržnje u famoznoj WhatsApp aferi.

- To je prilično jednostavno, kritika, prijedlog, neslaganje... To je sve OK. Govor mržnje? E to ne može - rekao je Plenković.

Na pitanje je li istina da Drago Prgomet izlazi iz HDZ-a te da odlazi i s mjesta predsjednika Gradske skupište, rekao je:

- Ne vjerujem, pa javio bi mi.

