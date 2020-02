Plenković: 'Imam pravo tužiti Povjerenstvo zbog odluka...'

Nije stvar mirenja ili ne mirenja (s odlukama). Svaki građanin, pa tako i ja, ima pravo podnijeti odgovarajući pravni lijek protiv odluka javnopravnih tijela s kojima nije zadovoljan. Itekako nisam zadovoljan s dvije odluke o kojima se radi, rekao je premijer Plenković uoči obilježavanja 30. obljetnice osnutka HDZ-a u Brodsko-posavskoj županiji.

Povjerenstvo je u dvije odluke zaključilo da je premijer prekršio načela savjesnog i transparentnog obnašanja dužnosti. Plenković pak jednom tužbom želi osporiti odluku Povjerenstva vezanu uz imenovanje njegova kuma Igora Pokaza za veleposlanika u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Irske, a drugom odluku koja se odnosi na put visoke Vladine delegacije na godišnju skupštinu Europske pučke stranke u Helsinki.

Tužbe je podnio prije manje od dva mjeseca, tvrdi, a stvar je sada u domeni Upravnoga suda.

Upitan trebaju li izmjene zakona o Povjerenstvu ići u smjeru da ono više ne odlučuje o tome je li se neki dužnosnik ogriješio o načelo obnašanja javne dužnosti, odgovorio je da zakoni postoje da budu pravno uporište za djelovanje pojedinih institucija.

- Moj stav, ali i stav brojnih stručnjaka, je da je ovo nešto što se događa više kao neka ustaljena praksa rada Povjerenstva bez pravnog uporišta u samom zakonu. To je ono što nije dobro, ocijenio je Plenković, pojasnivši da ne radi pritisak niti na povjerenstvo niti na sud.

Ustvrdio je da mu "ne pada na pamet" staviti privatni interes ili pogodovanje ispred javnog interesa.

- To je načelo koje me motivira da obavljam javni posao i da se bavim politikom. Svoj rad, trud, iskustvo, ime i prezime nisam našao negdje na cesti i iskoristit ću sva pravna sredstva da to i drugi razumiju, poručio je.

Plenković: Mogu se sučeliti s kime hoću

Što se tiče HDZ-ovih unutarstranačkih izbora, Središnjem izbornom povjerenstvu stranke potpise za kandidaturu predali su aktualni predsjednik HDZ-a Plenković te kandidat za predsjednika HDZ-a i predsjednik saborskog Odbora za vanjsku politiku Miro Kovač, zajedno sa svojim timom Opcije za promjene.

Kandidat za potpredsjednika stranke i aktualni zamjenik predsjednika HDZ-a Milijan Brkić tom je prilikom rekao da suradnja s Plenkovićem nije bila dobra, dok ga je Kovač pozvao na sučeljavanje.

Plenković je poručio da od sučeljavanja ne bježi i da se sučeljavati može "s kim god hoće".

Rekao kako nije imao vremena slušati što su "alternativci" željeli poručiti medijima prilikom predaje potpisa, ali i da ne zna od kuda dolaze teze o nemogućnosti suradnje s obzirom na redovite sastanke, transparentnost i činjenicu da svi oni glasaju za sve prijedloge Vlade u Saboru.

Podsjetio je na sve funkcije koje izazivači obnašaju ili su obnašali u ovom mandatu te ocijenio da nisu marginalizirani. Što se tiče prikupljanja potpisa, poručio je da teze o onemogućavanju skupljanja potpisa apsolutno ne stoje.

"Svi koji su željeli skupiti potpise mogli su. Napravili smo pravila, donijeli statut. Imamo izbor šest čelnih ljudi zato što je HDZ pod mojim vodstvom želio takve promjene i to smo donijeli zajednički", poručio je Plenković.

Dodao je da je riječ o novoj razini unutarstranačke demokracije i političke komunikacije te ocijenio da prestrašene HDZ-ovce ne vidi nigdje.