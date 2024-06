Plenković iz Bruxellesa o Milanovićevoj kandidaturi: 'Da je korektan, on bi se pokupio'

Potom se osvrnuo i na kandidaturu Zorana Milanovića koji želi drugi predsjednički mandat. Kaže kako je to očekivao.

- On je kršeći Ustav pokušao postati premijer, ali je teško poražen, i on i Peđa Grbin koji je nestao nakon one presice kada su se pojavili njih dvojica. Sada utješno želi ponovno biti ono što je sada. Da je politički korektan on bi se pokupio nakon teškog poraza i nakon kršenja Ustava, ali nije - rekao je.

Ponovio je da će HDZ dati kandidata nakon stranačkih izbora u srpnju.