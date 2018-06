Plenković je najavio paket zakona iz mirovinske reforme

Predsjednik Vlade Andrej Plenković u srijedu je najavio kako ujesen, uz zakone vezane uz zdravstvenu reformu, planiraju donijeti i 'paket' zakona iz mirovinske reforme te je čestitao hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na pobjedi protiv Islanda najavljujući mogućnost odlaska u Rusiju na neku od utakmica.

Kroz javnu raspravu zakona o zdravstvenoj zaštiti postignut je kvalitetan balans, kao prvo da u mreži primarne zdravstvene zaštite postoji dovoljan broj liječnika, koji su u zakupu u domovima zdravlja da imaju mogućnost koristiti zakup i da nema automatskog nasljeđivanja, rekao je Plenković te napomenuo da su se ta i druge prijeporne teme razjasnile tijekom javnog savjetovanja odgovarajući na pitanja u emisiji Hrvatskog radija "Kako vlada Vlada" uoči sjednice Vlade na kojoj je raspravljen taj zakon i upućen u saborsku proceduru, a zbog kojeg nezadovoljni liječnici opće medicine danas prosvjeduju ispred Vlade

Plenković je dodao kako je to dio reforme zdravstvenog sustava gdje će se ići i na funkcionalno objedinjavanje bolnica, racionalizaciju troškova, na objedinjene javne nabave i mehanizme kontrole i smanjenje cijene lijekova.

- Sve su to napori da se smanje troškovi zdravstvenog sustava - rekao je Plenković te podsjetio kako je rebalansom prošle godine 1,350 milijarda kuna otišla u zdravstveni sustav te kao u Vladi vode računa da i u to dijelu daju pravi impuls reformskog karaktera.

Plenković je odgovorio i na pitanje što se može očekivati u mirovinskoj reformi.

Godišnje trebamo 38 milijardi kuna da bi isplatili mirovine - od doprinosa ide 21 milijarda, a 17 milijardi kompenzira se iz poreznih prihoda. To je ogroman iznos za našu državu i generacijsku solidarnost pa ćemo reformom dalje nastojati riješiti taj raskorak, ne preko noći, ali u dugoročnijem vremenskom razdoblju, rekao je Plenković.

Ideja reforme je održivost sustava i adekvatnost mirovina. To znači da ljudi dobiju više nego danas. Mnogi umirovljenici danas žive od vrlo malih mirovina i teško je na kraj s takvim prihodima, dodao je.

Rekao je i kako je izgledno da će trajanje staža biti dulje. To je, kaže, trend i u drugim državama. Međutim, dodao je, relativno je skroman broj onih koji odrade u cijelosti starosnu mirovinu, jako je puno prijevremenih mirovina i posebnih režima i tu trebamo tražiti balans.

Plenković je najavio da će javna rasprava krenuti uskoro, a da su za 6. rujna predvidjeli paket zakona iz mirovinske reforme.

Želimo oko toga sa socijalnih partnerima postići konsenzus, riječ je o strukturnoj reformi koju Vlada u 2018. namjerava provesti, naglasio je.

Premijer Plenković govorio je i najavljenom poreznom rasterećenju vezanom uz PDV i mogućem političkom dogovoru da se ide i na rasterećenje rada.

Želimo drugu fazu porezne reforme napraviti na cjelovit način. Možemo reći da je porezna reforma bila jedan od pozivnih generatora u hrvatskoj ekonomiji. Smanjenje stope PDV-a od jedan posto je sigurno smanjenje, "i tu budimo realni". "Vidjet ćemo što se može učiniti kad je riječ o porezu na dohodak i u vezi drugih davanja na plaću", rekao je.

Naglasio je da je cilj da neto plaće budu veće.

- To je osnovni cilj i svi su partneri zainteresirani za to - rekao je Plenković i najavio da će na tu temu imati "temeljit sastanak koalicije" te da će reforma ujesen biti "veliki plus".

Premijer Plenković čestitao je hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na pobjedi protiv Islanda.

Sjajan je osjećaj da imamo tri utakmice i tri pobjede, start nije mogao biti bolji, rekao je te pohvalio hrvatske nogometaše da su kvalitetni i motivirani i da su unijeli pozitivnu atmosferu u društvo.

Plenković je rekao da od hrvatske nogometne reprezentacije očekuje da i protiv Danske nastavi igrati dobro kao do sada.

"Kako igraju, teško je predvidjeti gdje im je kraj", rekao je te najavio da bi "u fazi bliže završnici" rado otišao u Rusiju.