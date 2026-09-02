Plenković je podlegao panici i histeriji. Ali ne zbog otpada, nego zbog subotnjeg prosvjeda

Nije valjda Andrej Plenković podlegao "histeriji i panici" koju izaziva oporba "iz svojih političkih interesa"?

Čak mjesec dana nakon objave nalaza u ekocidu u Gospiću, ali samo tri dana prije najavljenog velikog prosvjeda Gospićana u Zagrebu, predsjednik Vlade sjurio se s petoro svojih ministara u Gospić kako bi na licu mjesta riješio krizu.

Ne samo ekološku, nego još više onu političku.

Da stvar bude gora, na dolasku ga je dočekao osramoćeni, još uvijek HDZ-ov župan Ernest Petry, kojemu je navlačenje s ljubavnicom na šanku bilo važnije od borbe protiv gospićke, ali i hrvatske ekološke katastrofe.

I da stvar bude najgora, gospićki aktivisti odbili su sastati se s premijerom i ministrima.

Zašto nova dinamika?

"Politička volja je jasna, nalozi nadležnim tijelima su dati, proces sanacije je dobio novu dinamiku i novu brzinu", izrecitirao je Plenković pred novinarima, odlučan da aktualnu političku krizu zatrpa brže i dublje nego što može zatrpati nagomilani otpad.

Što znači ta "nova dinamika i nova brzina" kad je prije mjesec dana smirivao "paniku i histeriju", kad je njegova većina u Hrvatskom saboru glatko odbila prijedloge predsjednika Republike za rješavanje krize, a on i njegovi ministri uredno izbjegavali dolazak u Gospić?

Znači li to da prijašnja dinamika i brzina sanacije nisu bili dovoljni? Zar je Plenković - ponavljamo - doista podlegao "panici i histeriji"?

Ili je ta panika zapravo izazvana strahom od subotnjeg prosvjeda, a ne strahom od kontaminacije?

Oporbena panika u Zagrebu

U isto vrijeme, dok smiruje paniku i histeriju u Gospiću, Plenkovićev HDZ izaziva "oporbenu paniku i histeriju" u Zagrebu, gdje predsjednik zagrebačkog oporbenog HDZ-a Ivan Matijević uzbunjuje građanstvo porukama da "Zagreb leži na dvije najopasnije ekobombe u Hrvatskoj", spominjući gudronske jame Savice i odlagalište Jakuševac koji su "potpuno izvan nadzora nadležnih gradskih službi".

Matijević u Zagrebu sada radi isto ono za što je Plenković optuživao oporbu da radi u Gospiću, čak i gore od toga. Upozorava na ekološke bombe u milijunskoj metropoli, ali na njegovu žalost, metropoli kojom je HDZ dobar dio godina vladao s Milanom Bandićem.

Gdje su bila nadležna državna tijela sve ove godine, ako Zagreb leži na ekološkim bombama? I gdje je bio zagrebački HDZ sve ove godine? I zašto se govori o tim bombama tek kad je eksplodirala ona u Gospiću?

Ako Plenković dolazi s petoro ministara uz Gospić davati "novu dinamiku i novu brzinu" sanaciji toksičnog otpada, zašto ne dođe s jednakim žarom razmontiravati zagrebačke ekološke bombe?

Politička diverzija

Ili te političke ekobombe služe HDZ-u za skretanje pažnje s Gospića i sa subotnjeg prosvjeda, kao i za diskreditiranje lijeve oporbe koja na Gospiću ruši Plenkovića?

Dok vladajući HDZ smiruje paniku i histeriju u Gospiću, oporbeni HDZ diže paniku i histeriju u Zagrebu.

Plenković u Gospiću govori o "jasnoj političkoj volji", ali ona nije bila vidljiva punih mjesec dana koliko je vladajući HDZ relativizirao krizu, odbijao prijedloge Zorana Milanovića, ismijavao oporbu, skretao pažnju, omalovažavao kritičare, smirivao strasti, ali i koliko je premijer odbijao doći u Gospić.

Iste večeri stuštio se na poprište katastrofalnog požara u Omišu, ali trebalo mu je mjesec dana da doputuje do Gospića.

Trebala mu je, eto, ta famozna "nova brzina".

Zatrpavanje provalije

Plenković je posjetio Gospić tri dana prije subotnjeg prosvjeda kojeg će promatrati sa sigurne udaljenosti Italije (slučajno zemlje iz koje je mafija lifrala otrov u Hrvatsku), prosvjeda od kojeg on i njegova stranka očito jako strepe, barem sudeći po angažmanu kojeg su uložili u diskreditiranje "antihrvatskih" prosvjednika i dizanje panike i histerije u Zagrebu.

Puno je političkih žarišta premijer Plenković gasio u ovih deset godina, puno je toksičnog političkog otpada u vidu skandala i afera zakopavao, ali čini se da je Gospić dosad otvorio najveću provaliju pod njegovim autoritetom. Provaliju koju će teško prekoračiti i još teže zatrpati.

I koja bi, unatoč svim naporima, svim "novim brzinama i dinamikama", mogla ostati stršati sve do parlamentarnih izbora.