Plenković je predstavio nove mjere: Evo što se sve mijenja

Vlada RH predstavila je danas u 12 sati četvrti paket mjera pomoći za ublažavanje inflatornih učinaka i porasta cijena energenata, koji bi trebao vrijediti godinu dana, a težak je 1.7 milijardi eura. Najveći dio četvrtog Vladinog paketa mjera pomoći, vrijednog 1,7 milijardu eura, odnosi se na ublažavanje rasta cijena energije, za što će država osigurati 1,181 milijardu eura, za zaštitu od inflacije predviđeno je 169 milijuna eura, a za posebne potpore i poticaje 347 milijuna eura.

Predstavljajući četvrti paket mjera pomoći građanima, ustanovama i poduzećima, premijer Andrej Plenković u utorak je naglasio kako nastavljaju s mjerama želeći dati odgovor na globalnu ekonomsku krizu i inflatorne pritiske s kojima smo suočeni.

Cijene struje

Cijena električne energije za kućanstva, za javni i neprofitni sektor, za malo poduzetništvo te poduzetnike do kraja rujna ostaje na istoj razini kao i u jesenskom paketu koji je vrijedi do 31. ožujka, a na snagu je stupio 1. listopada prošle godine.

Kod kućanstava mjera se odnosi se na ukupno 2.115.552 mjernih mjesta i vrijedna je 82 milijuna eura, u javnom i neprofitnom sektoru mjera obuhvaća 13.080 korisnika i vrijedna je 50 milijuna eura, dok je za sektor poduzetništva mjera ukupno vrijedna 464 milijuna eura.

Cijena plina neće se mijenjati do travnja iduće godine za kućanstva, javni i neprofitni sektor te za sve mikro, male i srednje poduzetnike s prosječnom godišnjom potrošnjom do 10 GWh, a ukupna vrijednost mjere je 150 milijuna eura.

U Hrvatskoj je porast cijene plina, naglasio je premijer Plenković, bio samo 13 posto dok je prosjek rasta u EU bio 92 posto.

Cijena plina i ogrijeva

- Osigurali smo više nego priuštive cijene plina. Mi smo opet predzadnji po rastu cijene plina za kućanstva. Cijena za kućanstva ostaje ista, a vrijednost mjere je 95 milijuna eura. Cijena se zadržava do 2024. - dodao je.

Do travnja iduće godine produžuju i primjenu snižene stope PDV-a od pet posto za isporuke prirodnog plina, za grijanje iz toplinskih stanica, za isporuku ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke, a vrijednost mjere je 35 milijuna eura.

I dalje će biti snižene trošarine na naftne derivate (bezolovni motorni benzin, dizel i loživo ulje), a ukupna je vrijednost mjere 133 milijuna eura.

Do travnja iduće godine ostaje nepromijenjena i jedinična cijena toplinske energije za sve toplinske sustave. Vrijednost mjere je 267 milijuna eura, a odnosi se na 159.000 kupaca (npr. gradove Zagreb, Sisak, Zaprešić, Velika Gorica).

Zaštita najugroženijih građana

Za zaštitu od inflacije najugroženijih građana Vlada će osigurati 169 milijuna eura te će tako za potpore umirovljenicima biti osigurano ukupno 75 milijuna eura kroz jednokratne naknade te ukidanjem dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Također, 69.000 ugroženih kupaca energenata imat će pravo na podmirivanje troškova električne energije, plina ili toplinske energije, za što će biti osigurano 40 milijuna eura. Taj status imaju korisnici osobne invalidnine, zajamčene minimalne naknade (ZMN), nacionalne naknade za starije osobe, novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i civilne stradalnike iz Domovinskog rata, a mjesečna naknada povećava se na 70 eura.

Za 32.000 umirovljenika se, podsjetio je, ukida i dodatan doprinos na zdravstveno osiguranje.

- Umirovljenici su nam posebno važni, idemo s jednokratnim naknadama, za oko 700.000 umirovljenika, a isplate će biti u travnju. Tu su jednokratna naknada za one čija je mirovinu do 260 eura dobit će 160 eura pomoći, oni koji imaju od 260 do 330 eura dobit će 120 eura, oni s mirovinom od 330 do 470 eura dobit će 80 eura, a oni s mirovinom od 470 do 610 eura dobit će 60 eura dodatka. Vrijednost je 64 milijuna eura - objasnio je mjere Plenković.

- Ukida se dodatan doprinos za zdravstveno osiguranje za 32.000 umirovljenika čije su mirovine iznad prosječne neto plaće čime će im se raspoloživ dohodak povećati za 3 posto - objasnio je.

Korisnici ZMN-a imat će i dalje pravo i na naknadu troška stanovanja, komunalne naknade, grijanja i vodne usluge, a produžuje se i naknada za troškove nabave ogrjevnog drva za 35.000 korisnika (vrijednost mjere 4 milijuna eura).

Naknade u sustavu socijalne skrbi i potpore za nezaposlene hrvatske branitelje ukupno su vrijedne 35 milijuna eura, potpore korisnicima doplatka za djecu 9 milijuna eura, a samostalnim umjetnicima kojima se doprinosi plaćaju iz državnog proračuna 2,3 milijuna eura (povećava im se koeficijent za izračun osnovice plaće s 0,8 na 1,2).

Jednokratnu novčanu naknadu u iznosu od 100 eura dobit će 60 tisuća nezaposlenih (ukupno 6 milijuna eura), a nepromijenjena će ostati cijena obroka za studente (vrijednost potpore za 111 tisuća studenata ukupno 8 milijuna eura).

Primateljima dječjeg doplatka isplatit će se u travnju posebna novčana naknada (128 tisuća obitelji odnosno 230.000 djece), a ovisno o broju djece iznosit će od 45 do 160 eura.

Ograničenje cijena osnovnih prehrambenih namirnica

Premijer je najavio i manju izmjenu u košarici proizvoda čija je cijena fiksirana te će na sjednici Vlade u četvrtak donijeti odluku kojom se iz košarice "miču", svinjska lopatica i vratina, a dodaje se carsko meso, te će ubuduće fiksna cijena biti za osam proizvoda.

Lopatice i vratina više nisu na popisu ograničenih cijena pa će ih sada na toj listi biti osam. Cijena suncokretovog ulja bit će nešto niža, dok cijene ostalih 7 proizvoda ostaju iste.

- Zbog mogućih nestašica, maknut ćemo svinjske proizvode, lopaticu i vratinu. Stavili smo zato carsko meso. Znači osam proizvoda umjesto devet. Carsko meso je unutra, lopatica i vratina su vani - dodao je.

Prema prijedlogu, za jestivo suncokretovo ulje cijena bi bila niža - 1,72 eura za litru (do sada 1,86 eura), dok bi iste cijene ostale za mlijeko, brašno (glatko i oštro), šećer, cijelo pile i svinjsko mljeveno meso, a za carsko meso bila bi 3,79 eura za kilogram.

Posebni poticaji

Za posebne potpore i poticaje Vlada će osigurati 347 milijuna eura, a odnose se na potpore za održivost domaćeg javnog prijevoza (11 milijuna eura), potporu poljoprivrednicima i ribarima (41 milijun eura), potporu prerađivačima drva i proizvođačima namještaja (4 milijuna eura).

Za energetsku učinkovitost zgrada i obnovljive izvore energije potpore će ukupno iznositi 291 milijun eura pri čemu se do kraja godine nastavlja s postojećim potporama stradalima u potresu.

Potpore idu i poljoprivrednicima i ribarima, prerađivačima drva i proizvođačima namještaja, kao i stradalima u potresu. Zakupnike poslovnih prostora oslobađa se primjene indeksa potrošačkih cijena.

- Ukupna vrijednost paketa je 1,7 milijardi eura - istaknuo je premijer podsjetivši da su dosadašnji bili vrijednosti 5,1 milijardi eura.

