'Plenković je smiješan. Svi sad uvode policijski sat, onda je evidentno da je i kod nas opcija'

<p>S obzirom da epidemiološki uvjeti ipak zahtijevaju prilagođene uvjete rada, više bih rekao da smo se prisjetili svega dobrog što je SDP napravio u ovih 30 godina rada, ali smo otvoreno progovorili i o onome što nismo dobro radili, rekao je<strong> Peđa Grbin</strong> za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3917832/predsjednik-sdp-a-pedja-grbin-gost-rtl-a-danas/" target="_blank">RTL</a>.</p><p><strong>Ranko Ostojić</strong> zamjerio je da puno toga u SDP-u sad ne valja, a Grbin je i to prokomentirao:</p><p>- Upravo je to širina SDP-a i to je ono što ja u SDP-u vidim kao našu najveću snagu, a to je da jesmo otvoreni i za različita mišljenja i za kritike. Kolega Ostojić je ukazao da smatra da se neki procesi u SDP-u odvijaju u krivom smjeru, i ja sam u kampanji govorio o dosta toga, o stvarima koje odnose i na klijentelizam pa i na tu trgovinu. Međutim, kandidirao sam se i izabran sam za predsjednika SDP-a ne da bih takve svari poturao pod tepih nego da bi se time konkretno pozabavili i na predsjedništvu i na glavnom odboru i svim drugim tijelima stranke i da bi te probleme kojih smo svjesni počeli rješavati.</p><p>Sabor se vraća u utorak, a Grbin je rekao kako Vlada jako loše vodi Hrvatsku kroz koronakrizu:</p><p>- Koronakriza ima dva aspekta. Jedan je zdravstveni, a drugi je ekonomski aspekt. Kada me pitate koje aspekte Plenkovićeva Vlada ne radi dobro, reći ću oba. Nemamo jasne odgovore na ekonomske izazove koronakrize, a ako pogledamo što se ovih dana događa, primjerice u bolnici u Dubravi, ne nosimo se dobro niti s njenim zdravstvenim aspektom. SDP-ova Vlada ne bi se skrivala iza stožera. Prihvatila bi odgovornost koja proizlazi iz činjenice da su ti građani dali povjerenje i izabrali te prvo u Sabor, a onda na čelo Vlade RH. Ne bismo bježali od te odgovornosti i ne bi bježali od odluka, donijeli bismo ih. Ne bismo se skrivali iza preporuka, nego tamo gdje smatramo da je nešto potrebno pa i odrezati, jer danas moramo koristiti takvu riječ, to bismo i činili - rekao je Grbin pa prokomentirao blage mjere u Hrvatskoj:</p><p>- Nama se u Hrvatskoj događa da stožer daje blage određene preporuke, razgovarao sam nedavno s epidemiologom i kolegom Kolarićem, on me upozorio da Hrvatska ima gotovo najblaže mjere kao odgovor na koronakrizu. S druge strane, Hrvatska trenutno ima jedan od najvećih broja zaraženih po glavi stanovnika. Znači da ove mjere koje imamo sada nisu adekvatne. Mi ne želimo lockdown, ali ako ne budemo počeli donositi konkretne mjere i osigurali da se te mjere dovode, onda će se Hrvatskoj neizbježno dogoditi lockdown, i to ne lockdown koji je osmišljen i ima zaštitne mehanizme nego prisilni lockdown.</p><p>Rekao je i kako je premijer najblaže rečeno 'smiješan' kada komentira da se 'lockdown' ne spominje:</p><p>- Ako Njemačka, Francuska, VB, Belgija, od sutra i Austrija uvode lockdown, onda je evidentno da je on na stolu. Upravo zato da bismo izbjegli nekontrolirani lockdown i da bi izbjegli mjere koje će biti previše tegotne i za mentalno zdravlje građana i za našu ekonomiju, Hrvatskoj trebaju konkretne, jasne i ciljane mjere. Ja lockdown ne želim i ako dođe toga, naravno da postoji velika opasnost da se ljudi protiv toga pobune, ali ako bi Vlada napokon počela donositi jasne mjere i kriterije, samo možda bismo došli do toga da se te mjere konkretno mogu i provoditi i onda ne bismo živjeli na nadi predsjednika Vlade da će te mjere polučiti rezultate - zaključio je Grbin za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3917832/predsjednik-sdp-a-pedja-grbin-gost-rtl-a-danas/" target="_blank">RTL</a>.</p>