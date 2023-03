Plenković je umjesto Hrvatske i HDZ-a reformirao sebe. Nagore

U anketi Indexa suverena većina čitatelja procijenila je da je Plenković gori od Sanadera. To je nevjerojatan uspjeh. Što se to dogodilo pa je wunderkind hrvatske politike postao A. P.? Upao je u loše društvo. Kao dr. Faust s Mefistom, slizao se sa Šeksom, Bandićem, Dalić, sv. Lovrom i sličnima. Mogao je pokušati pobijediti ih ili se prilagoditi. Možda je samo jedan državnik u modernoj Europi uspio transformirati zemlju onako kako smo to očekivali od Plenkovića, Kemal Paša Ataturk. Ali Plenković je brzo izračunao da hrvatski kemalizam nema šanse. Rat s HDZ-ovim gaulajterima značio bi karijerni rizik, pa je odabrao prilagodbu. Umjesto Hrvatske i HDZ-a reformirao je sebe. Nagore. U toj igri on već odavno nije samo pomagač, asistent, čovjek koji drži ljestve. Kao najmlađi Topalović u “Maratoncima” (Mirko, glumi ga Bogdan Diklić), isprva čestiti autsajder, preuzeo je kormilo i sa sačmaricom krenuo u juriš na ostatke ostataka hrvatskih institucija. Sad je odlučio istrage oduzeti sudu i dati ih policiji, kako je bilo u vrijeme Aleksandra Rankovića i nikad kasnije.