Plenković kaže da će ozakoniti neradnu nedjelju. Stožer ostaje

Andrej Plenković je u intervjuu za Jutarnji list govorio o neradnoj nedjelji, izborima, Stožeru, Krstičeviću, Penavi, Škori...

O Stožeru:

Ovih je dana bio najveći broj zaraženih u svijetu u jednom danu. Virus je tu, nije nestao, a mi sada učimo živjeti s tim. Ne vidim nikakvu potrebu da Stožer ukidamo. Uostalom, Stožer civilne zaštite postoji i generalno zbog drugih mogućih ugroza. Budući da je jedno od najvećih žarišta širenja zaraze postala Italija, koja nam je susjedna zemlja, možemo biti vrlo zadovoljni što smo uspjeli zadržati mali broj zaraženih, rekao je i dodao da rad Stožera ocjenjuje vrlo pozitivno.

O neradnoj nedjelji:

To je bila epidemiološka mjera koja je donesena u sasvim drugačijem trenutku od današnjih okolnosti, kada imamo jednoznamenkasti broj novooboljelih. I cilj mjere je bio jedan dan u tjednu smanjiti intenzitet mobilnosti populacije. Ako se sada epidemiološki konstatira da to više nije nužno, onda će se ta mjera ukinuti. Što se tiče nedjelje, ja sam za to da bude neradna. To je politički stav Vlade i HDZ-a. Pripremili smo izmjene Zakona o trgovini, s kojima idemo uskoro u javno savjetovanje, a taj bi zakon iduća saborska većina mogla usvojiti, rekao je Plenković.

Dodao je da se traži model koji će uzeti u obzir činjenicu da je Hrvatska i turistička zemlja. Želimo radnicima osigurati da imaju prigodu provesti nedjelju u miru s obitelji i svojim najbližima, ali i da se ostavi mogućnost nekoliko radnih nedjelja tijekom godine, kao i da se poslodavcima pruži prilika da i oni utječu na to koja će nedjelja biti radna, a koja neradna.

O rezanju parafiskalnih nameta i prigovorima poduzetnika:

U pogledu poreznih rasterećenja, ono je ukupno u ovom mandatu iznosilo oko 10 milijardi kuna u tri vala. Smanjujemo parafiskalne namete za dodatnih 1,15 milijardi kuna. Nekidan je jedan veliki poduzetnik koji posluje u 20 zemalja na sastanku s predstavnicima HUP-a rekao da nijedna Vlada nije reagirala tako kvalitetno na epidemiju Covida-19 u zdravstvenom pogledu i kroz potpore realnom sektoru kao naša.

Plan je da idemo i dalje sa smanjenjima davanja, a moramo voditi računa da se dio sredstava koja se prikupljaju koristi za omogućavanje financiranja određenih aktivnosti. Napravili smo kvalitetne iskorake u pogledu rasterećenja.

O ukidanju općina i županija:

Županije nećemo ukinuti. Proveli smo spajanje ureda državne uprave sa županijama. Razmotrit ćemo funkcionalno povezivanje općina u drugom mandatu. Želimo nastaviti jačati decentralizaciju i digitalizaciju brojnih usluga te postići smanjenje troškova i povećanje učinkovitosti.

O preminulima iz splitskog Doma i ravnatelju Škaričiću:

Što se tiče domova za starije i nemoćne, velik broj svih preminulih u svijetu od Covida-19 iz domova je za starije i nemoćne. Nama se dogodio proboj u samo nekoliko domova. Proveli smo sve nadzore kroz sva resorna ministarstava i zavode, podnesena su izvješća, svima nam je žao što je umrlih u splitskome domu toliki broj. To nisu teme za politiziranje, rekao je Plenković i dodao kako su poslani inspekcijski nadzori i gledaju se rezultati tih nadzora. U krajnjoj liniji, i policija radi svoje izvide.

O (ne)donošenju Zakona o obnovi Zagreba nakon potresa:

Kada bismo gledali po svim aseizmičkim kriterijima, obnova Zagreba stajat će 13 milijardi eura, što je jednako iznosu gradnje 25 Peljeških mostova. Osobno sam se angažirao da se postigne konsenzus o nacrtu Zakona. U njegovu izradu bili su uključeni svi resori u Vladi, Grad Zagreb, građevinari, arhitekti, dimnjačari, elektrotehničari, strojari, povjesničari umjetnosti, urbanisti i pravnici. Zakon je sada u raspravi već nekoliko dana i ne čujem pretjerane kritike. Cilj je da Zakon, koji će biti preduvjet za program mjera obnove u idućih 15 do 20 godina, prođe ozbiljnu javnu raspravu. A dotad smo krenuli s interventnim mjerama, gdje država sufinancira popravak krovišta, potpornih zidova, dimnjaka, dizala i zamjenu bojlera. Na moju inicijativu, Ministarstvo državne imovine financirat će najamninu svima kojima su stanovi i kuće oštećeni tako da se u njima ne može živjeti. Našim sugrađanima koji su ostali bez krova nad glavom time želimo omogućiti dostojanstven život dok traje obnova.

Cijeli intervju možete pročitati OVDJE.