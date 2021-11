Francuski predsjednik Emmanuel Macron u srijedu dolazi u posjet Hrvatskoj, potpisat će ugovor o kupnji Rafalea, a čini se kako je novi skandal nastao zbog ručka i večere s Macronom i činjenice da tamo neće biti predsjednika Milanovića.

Naime, Macrona će Zoran Milanović primiti u četvrtak sa svim državnim počastima, a nakon toga će ga primiti i Plenković u Banskim dvorima, a kasnije će biti i domaćin na svečanom ručku.

Upravo je to pitanje, zašto Milanović neće biti na ručku, komentirao premijer nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a.

- Milanoviću je bilo ponuđeno da bude domaćin večere ili ručka. To je odbijeno. Ja sam prihvatio biti domaćin večere i ručka - dodao je i rekao da je to još jedna bezvezna tema.

- Otkud to kao tema? Koga to briga? To se događa ne znam koliko puta, što se to zbiva pa da morate smiješne teme koje baca u eter mene pitati. Odite gore i pitajte ga zašto nije htio biti domaćin ručka i večere, ne meni zahvaljujući kojem Macron dolazi - kazao je premijer.

- Imamo po prvi put u 30 godina posjet francuskog predsjednika koji je pripreman dugo i gdje ćemo potpisati ugovor vrijedan milijardu eura… I vi mene ispitujete zašto je netko drugi odbio biti domaćin ručka ili večere. Izvolite to pitati tamo - rekao je ponovno o pitanju oko večere.

- Ponovno ista medijska teza, o nedogovoru Vlade i predsjednika. Mi nudimo, a oni odbijaju - rekao je.

- Macrona sam pozvao ja, ja sam mu domaćin. Ponuđeno je Milanoviću da bude domaćin ručka ili večere, on je to odbio. Mi smo ponudili kao dobri domaćini, on to odbija. Sada me pitate da li se ne možemo nešto dogovoriti? - kazao je premijer.

Na tvrdnju da to što se ne mogu dogovoriti daje sliku da je to smiješno, premijer je ponovio raniju tvrdnju.