Plenković nema vremena, a Jandroković poručio: Bartulica mora objasniti svoje prihode

U Okučanima obilježena 29. obljetnica VRO 'Bljesak' | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Obveza je svih dužnosnika da u imovinskim karticama to navedu i on to sam mora objasniti, rekao je Gordan Jandroković u četvrtak upitan o imovinskom stanju zastupnika DP-a.