Plenković: Neuobičajeno je što Milanović neće doći na sjednicu, Škoro kaže da je u pitanju ego

Iz Ureda predsjednika Milanovića u nedjelju je potvrđeno da Milanović neće doći na konstituirajuću sjednicu 10. saziva sabora što je među političarima izazvalo burne reakcije

<p>Iz ureda predsjednika <strong>Zorana Milanovića </strong>na Pantovčaku potvrdili su kako Milanović neće prisustvovati konstituirajućoj sjednici Hrvatskoga sabora u srijedu, a reakcije na tu temu pršte sa svih strana. Milanović je prvi predsjednik koji je na taj način "zaobišao protokol".</p><p>Premijer <strong>Andrej Plenković</strong> Milanovićev je potez opisao "neuobičajenim".</p><p>- Zašto on ne želi doći, to morate pitati njega. Kada je bila njegova inauguracija, mi smo došli, pitajte njega. Mislim da je to vrlo neuobičajeno - rekao je Plenković.</p><p>Na svojoj Facebook stranici tradicionalno se oglasio <strong>Miroslav Škoro</strong> i rekao kako predsjednik odbijanjem dolaska na sjednicu "pokazuje gorčinu, bahatost i prijezir prema instituciji koju čine predstavnici naroda."</p><p>- Predsjednik Milanović svakako je predsjednik s karakterom, samo što taj karakter nitko ne može protumačiti kao pozitivnu pojavu. Odbijanjem dolaska na prvu sjednicu Hrvatskoga sabora, koju je sam i sazvao, pokazuje gorčinu, bahatost i prijezir prema instituciji koju čine predstavnici naroda.</p><p>Predsjednik ne poštuje institucije hrvatske države koje svima trebaju na ponos, obezvrjeđuje ih radi vlastitog ega, namjerno ih srozava samo zato što to može. Istovremeno, puna su mu usta parlamentarne demokracije i želje da se predsjednik bira u Saboru. Istom tom Hrvatskom saboru do kojeg on ne drži. <br/> Nikada prije nije viđeno da predsjednik ili predsjednica odbiju doći i to bez ikakvog valjanog razloga. Možemo stoga pretpostaviti da je ova odluka još jedan Milanovićev izraz želje da po svaku cijenu bude poseban, ali građani RH od toga nemaju baš nikakve koristi, naprotiv. Predsjednik kojeg ne interesiraju izbori, zatim ga ne zanima ni Sabor, da ne nabrajam dalje njegove brojne hirove, sigurno nije ono što naša Hrvatska zaslužuje - napisao je Škoro na Facebooku.</p><p> </p><p> </p><p>Da se ne slaže s predsjednikovom odlukom javno je na Facebooku priopćio i SDP-ovac <strong>Ivo Jelušić.</strong></p><p>Prokomentirao je nisku izlaznost na parlamentarnim izborima i kritički se osvrnuo na Milanovićeve dosadašnje izjave.</p><p> </p><p> </p><h2>Glavašević, Borić i Maras su na Milanovićevoj strani</h2><p><strong>Gordan Maras </strong>iz SDP-a, s druge strane, podržao je odluku nekadašnjeg šefa SDP-a.</p><p>- On je odlučio napraviti ono na što ga Ustav obavezuje. Ne mislim da je on obvezan biti na sjednici Sabora, osim da tu sjednicu sazove. Teško je, ako imate neke stvari koje su vam prethodnici postavljali kao neki način ponašanja, ako ih mijenjate, teško je da to neće izazvati raspravu u javnosti. Podržavam Milanovića, on je izabrao svoj put - objasnio je Maras.</p><p>Osim Marasa, Milanovića su podržali i <strong>Bojan Glavašević </strong>i <strong>Rada Borić </strong>iz platforme Možemo!</p><p>- Netko bi rekao, to je svečani čin, no možda je on odlučio da neće protokolarno sudjelovati jer je odradio sve što je bilo do Predsjednika da odradi - rekla je Borić za N1.</p><p> </p>