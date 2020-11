Plenković: Nije bilo pritisaka na kandidate na izborima u HDZ-u

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u nedjelju da nije bilo pritisaka niti odgovaranja članova te stranke za kandidaturu na izborima za čelna mjesta županijskih, gradskih i općinskih organizacija

<p>"Svatko tko se želio kandidirati se mogao kandidirati, svi su znali da će se proces nakon što smo stali na proljeće sukladno novom statutu nastaviti", rekao je Plenković, glasajući na unutarstranačkim HDZ-ovim izborima.</p><p>Dodao je da su čak i u njegovoj podružnoj organizaciji Črnomerec dva kandidata za čelnu osobu, a područni odbor u Zagrebu je kao neka manja županijska organizacija s obzirom na broj stanovnika.</p><p>"Standardi koje primjenjujemo kao stranka diljem Hrvatske su dobri i korisni, u skladu s programom koji sam najavio još u izborima 2016.", rekao je.</p><p>Upitan je li <strong>Mario Banožić </strong>njegov kandidat u Vukovarsko-srijemskoj županiji, Plenković je rekao da on ima njegovo povjerenje i da je siguran da sa svojim iskustvom ima sve kvalifikacije za dužnost za koju se kandidira.</p><p>Na pitanje za komentar kandidature Lovra Kuščevića, koji je USKOK-ov okrivljenik, u općini Nerežišća Plenković je rekao da je on jedini kandidat tamo i da ima sva prava da se kandidira kao član HDZ-a, niti je on nizašto još kriv. "Očito ima podršku u Nerezišćima, ako se nitko drugi nije htio kandidirati, to je sve", dodao je.</p><p>Plenklović je rekao i da novi čelnici mogu doprinijeti da HDZ pobijedi na lokanim izborima, a nakon ovih izbora imat će nove čelne ljude u Zagrebu, Rijeci i Splitu, dok će u Osijeku biti isti.</p><p>"To je preduvjet kvalitetne pripreme za lokalne izbore, naša je intencija bila da damo novi unutarstranački legitimitet vodstvima lokalnih organizacija kako bi oni ohrabreni tim legitimitetom mogli ići na lokalne izbore u svibnju gdje imamo ambicije na županijskim, gradskim i općinskim razinama", zaključio je.</p>