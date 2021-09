Premijer Andrej Plenković u Vukovaru je bio danas na obilježavanju 30. godišnjice 'Bitke za Vukovar' te je u izjavi nakon obljetnice poručio da su hrvatski sudovi i hrvatsko pravosuđe nadležni za presude.

- U govoru sam rekao koliko smo mi iz Vlade učinili, oformili smo poseban tim koji se bavi baš Vukovarom i baš Ovčarom, ti procesi su u tijeku, svako malo se dođe do nekih novih otkrića, ratni zločini ne zastarijevaju - rekao je premijer koji je odgovorio i na kritike Ivana Penave.

- Nema grada u Hrvatskoj kojem je naša Vlada pomogla više nego Vukovaru. Treba naći balans između dostojanstvene zahvalnosti i nekakvog sitnog grickanja. Treba malo odrasti politički da bi se to moglo - poručio je vukovarskom gradonačelniku.

Komentirao je i Festival slobode koji u 15 sati počinje u Zagrebu.

- Covid-19 traje već više od 20 mjeseci, ako nekome to nije jasno, neka otvori bilo što što ima veze s medijima i kredibilnim informacijama pa se malo uputi i vidi koliko je ljudi preminulo diljem svijeta i u Hrvatskoj - rekao je i nastavio: "Apeliram na sve sugrađane da budu razumni, da budu odgovorni, imamo zaštitu i ne vidim zbog čega i iz kojeg razloga se ne bi poveli za primjerom onih 52 posto Hrvata koji su to već demonstrirali. Što to u Hrvatskoj nije bilo slobodno ili slobodnije nego negdje drugdje? Ti ljudi očito nisu išli nigdje izvan Hrvatske. Ta patetika oko slobode danas nakon toliko preminulih i troškova koje smo imali meni djeluje neozbiljno.”

- To je po meni fabricirana tema. Nema nikakvog razloga za naricanjem za slobodom - poručio je.

- Ja ne namećem nekom da misli kao ja, ali kao odgovoran predsjednik Vlade preporučam da ako imamo bolest koja se tako jednostavno širi, od koje nam je umrlo više od 8.300 ljudi, zbog koje smo imali milijarde nepredviđenih troškova, ne znam koju to vrstu informacije nisu čuli, a da shvate što smo sve napravili da prođemo kroz ogromnu pandemiju i kroz najveću ekonomsku krizu koja je postojala - kaže.